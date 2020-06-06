Російська блогерка, модель і телеведуча Олена Водонаєва вирішила пролити світло на справжню причину розлучення співачки Ані Лорак

37-річна инстадива провела паралель між розводами Поліни Гагаріної та Ані Лорак.

"Взяти тих же Ані Лорак, Поліну Гагаріну. Кожна з них – сильна жінка, яка багато працює, тягне на собі сім'ю, прагне до майбутнього. І якщо поруч з нею мужик бовтається, як г*** в ополонці, якщо він не звик до почуття відповідальності за свою сім'ю, то толку не буде", - резюмувала Водонаєва.

Нагадаємо, Мурат і Ані Лорак прожили разом 14 років. У шлюбі у них народилася донька Софія.

Офіційно розлучення пари був оформлений 31 січня 2019 року. За словами близьких співачки ані Лорак до останнього намагалася врятувати свій шлюб з Муратом. Вона сподівалася, що їм вдасться подолати всі проблеми у відносинах.

Але ось сам Налчаджиоглу, за хоже не так дорожив подружніми відносинами. Як розповідають близькі пари, він почав змінювати відразу після весілля. Мурат насолоджувався часом в компанії жінок, поки Ані моталася по гастролях, заробляючи гроші. Саме вона, за повідомленнями джерел, була головним джерелом доходів у сім'ї. Більше того, якраз на її гроші збудовано весь бізнес Мурата.

Тільки в жовтні 2019 року Ані Лорак вперше прокоментувала своє розлучення.

"Розлучення був болісний. Не вірю, коли хтось каже, що він пройшов приємно і легко. Будь розлучення — це трагедія, це боляче, це сумно, це розчарування. Я оптиміст, до останнього намагалася вирулити і переконувала себе, що все буде добре, все владнається. Адже багато сімей так живуть. В якийсь період коливання були. Все-таки ми прожили разом з колишнім чоловіком 14 років. Це дуже багато, ціла життя. Справжні почуття. Вже точно, коли приймала рішення пов'язати своє життя з цією людиною, то не думала про те, що коли-небудь опинюся в такій ситуації", – зізналася артистка.

Потім стало відомо, що 41-річна Ані Лорак закрутила роман з 27-річним продюсером Єгором Глібом.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва.

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