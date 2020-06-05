Знаменита артиска Ані Лорак засвітилася в домашньому вигляді під час "побачення" з близьким другом Сергієм Лазарєвим

Вчора ввечері в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці в розділі Сторі Кароліна показала, як повеселилася в ресторані разом з близьким товаришем і колегою Сергієм Лазарєвим, з яким їй давно приписують любовний роман. Щоб підігріти інтригу до зворушливої зустрічі з чоловіком, зірка також поділилася яскравим кадром і в себе в профілі, пише Рoliteka.net.

На нових кадрах зірка звично приховала фігуру за вільної чорної майкою без принтів і одягла таку ж кепку під колір майки. При цьому Кароліна блиснула посмішкою перед об'єктивом і показала, що позувала у звичайному, майже домашньому вигляді без укладок і занадто яскравого макіяжу. А ось Сергій засвітився в чорній майці, поклавши куртку на ноги і привітно поусміхавшись на камеру.

В профілі артиста також можна помітити схожі кадри, причому він поділився ними одночасно з Кароліною та відзначив її як "близьку подругу".

Кілька днів тому артистка також вперше вийшла в прямий ефір, щоб поспілкуватися з шанувальниками і поговорити про кар'єру.

втім, зірка на це увагу не звернула і продовжила вести бесіду з одним, розпитуючи про особисте життя. Сергій в свою чергу не втримався і похвалився на відео дітьми, які в цей час бігали поруч і веселилися на машинках. Через поганий зв'язок один з одним, артистам постійно доводилося просити один одного піти в іншу кімнату і сміятися над якістю кадрів.

Зазначимо, одночасні розлучення Поліни Гагаріної з фотографом Дмитром Ісаковим і співака Еміна Агаларова з дружиною Оленою Гаврилової стали центром поширення несподіваних чуток.

Так, як виявилося, чутки, поширені фанатами, не більше ніж плітки. Колега Поліни Гагаріної і Еміна Агаларова запевняє: це найменш правдоподібна версія розлучень двох артистів:

«Поліна і Емін — це дуже смішно. Я б скоріше повірила в роман Агаларова і Кеті Топурії. А Гагаріної також зараз приписують роман з Сергієм Лазарєвим. Але це теж неправда. Лазарєв дуже дружить з Ані Лорак», — розкрила правду музичний продюсер Олеся Сазыкина.

Примітно, що таким чином дівчина дала точний натяк на відносини Сергія Лазарєва і Ані Лорак, фактично підігріваючи інтригу, щодо їхнього романтичного спілкування.

Нагадаємо, Лорак поспівчувала "зводить кінці з кінцями" українцям.

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