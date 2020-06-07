Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, сильно изменилась за последний год, после того, как рассталась со своим мужем Муратом

Как передает Politeka.net, звезда стала выглядеть намного счастливее и ярче. Она с удовольствием надевает откровенные наряды, а также без стеснения позирует в молодежных спортивных костюмах.

Как известно, в 2019 году Ани Лорак и ее муж Мурат Налчаджиоглу развелись после 10 лет брака. Этому предшествовали многочисленные измены Мурата. В том же 2019 году стало известно, что Лорак встречается с саунд-продюсером Егором Глебом, который младше ее на 13 лет. Стоит отметить, что в отношениях с молодым человеком Лорак буквально расцвела. Она стала делится в Инстаграме личными фото, на которых выглядит счастливой и помолодевшей.

Кстати, недавно Лорак, как и многие звезды, зарегистрировалась в молодежной сети ТикТок, для которой снимает различные ролики. 41-летняя красотка не стесняется демонстрировать фанатам свое роскошное тело.

Ранее мы писали, что Ани Лорак снова подогрела слухи о романе с певцом Сергеем Лазаревым. Девушка поделилась совместным фото, на котором парочка стояла, прижавшись друг к другу щеками. Правда, Лорак в очередной раз заявила, что Лазарев ей всего лишь друг.

Напомним, что Лорак похвасталась перед камерами белоснежным платьем "невесты": "А так горячо".

Также Politeka писала, что всплыла настоящая причина развода Ани Лорак с Муратом: как у Гагариной, «толка не будет».

А еще Politeka сообщала, что Ани Лорак и Лазарев перестали скрываться, кадры свиданий уже в сети: "Светится от любви".