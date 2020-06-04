Знаменита артиска Ані Лорак здивувала ніжним образом в білосніжному вбранні з зухвалим розрізом на стегнах

Як відомо, знаменита співачка останнім часом дуже рідко радує фанатів новими кадрами зі зйомок - Кароліна вже кілька місяців перебуває на карантині вдома з донькою. Тому кадый кадр знаменитості, який вона вперше показує в Instagram бурхливо обговорюється фанатами, пише Рoliteka.net.

В цей раз в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі артистка представила жаркі промо-фото з нових і чувственныъ зйомок.

Так, в цей раз знаменита співачка приміряла ефектний наряд з глибоким вирізом. На двох нових кадрах Кароліна позувала без взуття біля вікна. Лорак наділу пікантне сукню-бюстьє з глибоким розрізом, який оголює ноги і стегно.

Тісний корсет сукні ефектно підкреслив груди і талію співачки. Образ гармонійно завершила гладка зачіска і лаконічний природний макіяж з акцентом на пухкі губи. Спекотні кадри чимало заінтригували фанатів, але прокоментувати вони їх не змогли, так як в розділі Сторі немає можливості коментування.

Також звезад показала новий ролик. На відеозаписі Кароліна позувала разом з дочкою в похмурих вбраннях перед піаніно. Мило притиснувшись один до одного мама з дочкою про те перемовлялася. При цьому на останніх кадрах можна помітити, що мала Софія правда схожа на свою маму, а її посмішка полонила шанувальників зірки.

«❤️ Зігрійте теплом своїх коханих! Діліться відео-моментами з самими дорогими серцю людьми під мою нову пісню з хештегом #твоейлюбимой в Instagram і TikTok!», - написала співачка.

Ось що написали фолловери:

«У вас дуже гарна донечка! Здоров'я вам та злагоди вашій родині!❤️ З кожним роком Сонечка все більше і більше стає на вас схожою.😍😍😍😍😍», «Такі милі, але виглядає так, ніби потерпає без Мурата ❤️ тільки Будьте щасливі !❤️🙏🏼», «Все, що мені потрібно для щастя – це ви ❤», «Дуже ніжне🌸і красиве відео😍Такі красоточки донечка і матуся👸🌟🌷», «Красуні😻Сонечку зі святом❤️Щастя вам😻».

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