Популярна американська модель Емілі Ратаковскі показала, за що її люблять чоловіки

На фан-сторінці в Instagram з'явилося фото красуні з однією з її фотосесій, повідомляє Politeka.net. Емілі була одягнена в обтягуючі джинси, які підкреслили її довгі стрункі ніжки. Наверх модель одягла блискучий тісний топ, у який ледь вмістила свої пишні груди. Пружні форми майже вистрибували з одягу.

Раніше ми писали, що Емілі поділилася відвертим знімком з пляжу. Дівчина повністю роздяглася, прикривши груди панамкой. Вона лежала на пляжі, зігнувшись у дуже відвертій позі. Напевно, оточуючим було нелегко знаходитися поряд з такою красунею. Тонка талія моделі ідеально поєднувалася з її пружними формами.

Також нещодавно Ратаковскі поділилася фото в купальнику, який насилу можна назвати повноцінним купальним костюмом. Дівчина розляглася на лежаку у відвертій позі, а маленькі шматочки тканини на мотузочці прикрили частину її грудей і практично не змогли прикрити головне достоїнство моделі.

Як відомо, Емілі Ратаковскі 28 років. Вона прославилася після того, як знялася топлес у кліпі Робіна Тіка «Blurred Lines». Модель багато знімалася для брендів одягу Forever 21 і Nordstrom.

Нагадаємо, що безсоромна Ратаковскі не могла стриматися і пограла язичком прямо на вулиці: «Як гаряче».

Також Politeka писала, що Ратаковскі в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".

А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі потрясла булочками в "хижому" бікіні: "Фатальна красуня".