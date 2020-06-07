Популярна американська модель Емілі Ратаковскі показала, за що її люблять чоловіки
На фан-сторінці в Instagram з'явилося фото красуні з однією з її фотосесій, повідомляє Politeka.net. Емілі була одягнена в обтягуючі джинси, які підкреслили її довгі стрункі ніжки. Наверх модель одягла блискучий тісний топ, у який ледь вмістила свої пишні груди. Пружні форми майже вистрибували з одягу.
Раніше ми писали, що Емілі поділилася відвертим знімком з пляжу. Дівчина повністю роздяглася, прикривши груди панамкой. Вона лежала на пляжі, зігнувшись у дуже відвертій позі. Напевно, оточуючим було нелегко знаходитися поряд з такою красунею. Тонка талія моделі ідеально поєднувалася з її пружними формами.
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Також нещодавно Ратаковскі поділилася фото в купальнику, який насилу можна назвати повноцінним купальним костюмом. Дівчина розляглася на лежаку у відвертій позі, а маленькі шматочки тканини на мотузочці прикрили частину її грудей і практично не змогли прикрити головне достоїнство моделі.
Як відомо, Емілі Ратаковскі 28 років. Вона прославилася після того, як знялася топлес у кліпі Робіна Тіка «Blurred Lines». Модель багато знімалася для брендів одягу Forever 21 і Nordstrom.
Нагадаємо, що безсоромна Ратаковскі не могла стриматися і пограла язичком прямо на вулиці: «Як гаряче».
Також Politeka писала, що Ратаковскі в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі потрясла булочками в "хижому" бікіні: "Фатальна красуня".