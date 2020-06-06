Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася спокусливим кадром з прогулянки

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому їла випічку і пила каву, повідомляє Politeka.net. В руках красуня тримала якийсь неймовірний десерт, схожий на печиво. Вона не змогла стриматися і почала їсти його прямо на вулиці. Варто відзначити, що Ратаковскі, відома відвертими фотосесіями, вирішила і тут не залишитися осторонь. Вона пограла язиком, уявляючи, що солодкий десерт - це щось зовсім інше.

«Як гаряче!», - написали в коментарях до фото.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі любить відпочивати, тому в її Instagram багато фото з пляжу і відпочинку. Красуня часто з'являється в різних купальниках, які ледве прикривають її пишні форми. Відзначимо, що модель не соромиться демонструвати світові свою природну красу.

Так, нещодавно Ратаковскі блиснула ідеальними вигинами в леопардовому купальнику. Модель стояла на пляжі і дражнила оточуючих оголеною п'ятою точкою.

Крім цього, нещодавно Ратаковскі сфотографувалася лежачи біля басейну в дуже відвертому купальнику. Купальний костюм ледь прикрив груди моделі, а мікро трусики не змогли нічого прикрити.

Нагадаємо, що Ратаковскі в міні-бікіні безсоромно підсмажила "булочки" на розкішному байку: "Дівчинка бомба".

Також Politeka писала, що Ратаковскі в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі безсоромно роздяглася прямо на пляжі: "Скинь інше".