Відома модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася спокусливим кадром з прогулянки
У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому їла випічку і пила каву, повідомляє Politeka.net. В руках красуня тримала якийсь неймовірний десерт, схожий на печиво. Вона не змогла стриматися і почала їсти його прямо на вулиці. Варто відзначити, що Ратаковскі, відома відвертими фотосесіями, вирішила і тут не залишитися осторонь. Вона пограла язиком, уявляючи, що солодкий десерт - це щось зовсім інше.
«Як гаряче!», - написали в коментарях до фото.
Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі любить відпочивати, тому в її Instagram багато фото з пляжу і відпочинку. Красуня часто з'являється в різних купальниках, які ледве прикривають її пишні форми. Відзначимо, що модель не соромиться демонструвати світові свою природну красу.
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Так, нещодавно Ратаковскі блиснула ідеальними вигинами в леопардовому купальнику. Модель стояла на пляжі і дражнила оточуючих оголеною п'ятою точкою.
Крім цього, нещодавно Ратаковскі сфотографувалася лежачи біля басейну в дуже відвертому купальнику. Купальний костюм ледь прикрив груди моделі, а мікро трусики не змогли нічого прикрити.
Нагадаємо, що Ратаковскі в міні-бікіні безсоромно підсмажила "булочки" на розкішному байку: "Дівчинка бомба".
Також Politeka писала, що Ратаковскі в одних ниточках замість купальника вразила красою на пляжі: "Солодка крихітка".
А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Ратаковскі безсоромно роздяглася прямо на пляжі: "Скинь інше".