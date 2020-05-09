Відома модель, актриса Емілі Ратаковски похвалилася жарким відпочинком в крихітному бікіні

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала, як відпочивала на сонячному пляжі в стильному білому купальнику. Схоже, дівчина активно насолоджується відпочинком, який отримала завдяки карантину. Як відомо, знаменитість вже давно не брала участь у модних рекламних зйомках і проектах, тому її стрічка в соціальній мережі Instagram активно поповнюється пляжними і домашніми кадрами, повідомляє Politeka.net.

цього разу зірка не посоромилася блиснути худий фігурою в крихітному білосніжному купальнику ледь прикривав гідності зірки.

Дівчина вирішила позасмагати на пляжі в звичному природному вигляді - Емілі є любителькою берегти свою шкіру і активно доглядає за волоссям, критикуючи інших моделей за їх любов до частих укладками і - як наслідок - ранню втрату волосся.

Як повідомлялося раніше, відома модель, актриса Емілі Ратаковски постала в спокусливому образі. Зірка часто балує шанувальників гарячими фото. В цей раз привабливий кадр зробив чоловік красуні.

На знімку Емілі позувала в короткій сукні, ймовірно без білизни. Вирізи з боків були досить відвертими.

Вбрання підкреслив принади артистки, зокрема, її груди, тонку талію і пишні стегна. Від ідеальних вигинів Ратаковски не можна відірватися, вигляд у неї просто розкішний.

Крім вирізів по боках, наряд відкривав види на спинку знаменитості. Тонкі лямки трималися на плечах і надавали образу ще більше пікантності.

Нагадаємо, Емілі Ратаковски на вулиці ледве втримала свій пишний бюст, кадри спекотної прогулянки.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Емілі Ратаковски зняла ліфчик і показала себе у ванній.

Також Politeka писала, що розкута Ратаковски показала свої солодкі "абрикосики" прямо в саду.