Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала жаркий кадр з відпочинку

Модель є любителькою жаркого відпочинку, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram з'являється все більше жарких кадрів, зроблених на пляжі або на природі. У соціальній мережі Instagram дівчина представила стильний кадр, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз модель блиснула ідеальними формами в леопардовому купальнику і захопила сонячним виглядом. Дівчина доповнила свій літній образ лише панамкою і світлими кросівками.

«Все, що ви хочете, це Nikes», - написала коротко Ратаковски.

А ось що відповіли фанати:

«Більше Adidas взуття подобається», «LOL ось так трохи і можна побачити більше», «Все, що я хочу, це ти🔥🍑», «Мила дівчина ❤️❤️😂», «Ні, це не те, що я хочу», «Все, що я хочу, це видобуток 😍», «На цій фотографії щось не так (не ненавидячи, але якщо ви подивитеся на область грудей, то побачите)», «Я ж казав, що у неї гарний вигляд на булочки».

Раніше дівчина продемонструвала ідеальним тілом в чорному купальнику з безліччю дрібних застібок і бантиків. При цьому Емілі позувала без макіяжу і зайвих прикрас, демонструючи природну красу і ідеальну шкіру за якою так любить доглядати. Ратаковски підкорила фанатів, які були захоплені новим теплим фото:

«Ти така яскрава діва❤️❤️❤️», «Já vi esse bikine 👀👀👀 lindo fico em vc», «Краса дівчини може вражати і зараз саме такий випадок», «💜 о боже, це так дивно», «Я люблю тебе 😍», «Дуже шикарна дівчина, але купальник скоро зісковзне», «Твої принади так і співають🎶👱🏻♀️🥂», «Ти просто приголомшлива».

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