Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала зайве під час відпочинку на пляжі в синьому бікіні

Емілі любить активний відпочинок, тому на її сторінці в Instagram можна побачити безліч знімків з пляжу в самих різних образах. В соцмережі В цей раз дівчина представила вельми пікантний кадр в неймовірно крихітному бікіні синього кольору, повідомляє Politeka.net.

Дівчина з'явилася в незвичайному бікіні, яке зовсім не приховувало її пружні форми і неймовірно струнку фігуру. Емілі позувала без всяких укладок і яскравого макіяжу, так як береже шкіру:

«Відчув себе принцесою завдяки @princessbermuda ✨ нам тут дуже сподобалося», - написала Ратаковски.

Шанувальники тут же відреагували:

«@zahrahstocks у тебе такий же тип статури, як і у неї», «Яка ти крихта❤️», «Ох, миловидний персик🍑🍑🍑», «Жарко дуже красиво», «Чому ви навіть носіть купальний костюм, дивно. Ми бачили все, що у вас є. Ах так, ви продаєте це, реклама ... 🙈🙉🙊», «Виходь за мене ? Якщо хочеш, мені все одно», «Я люблю тебе ❤️».

До цього ми повідомляли, що блискуча постать дівчини не залишає байдужими нікого, тому фанати масово почали коментувати побачений кадр, на якому Емілі позувала без ліфчика, навмисно спустивши купалник до стегон.

Струнка талія зірки ідеально поєднувалася з її пружними формами, ледь прикритими панамкой з леопардовим принтом. При цьому фанати відзначили, що для ідеального засмаги дівчині треба "скинути інше".

Зазначимо, дівчина любить різні моделі купальників, однак намагається не акцентувати на них увагу, підкреслюючи свою красу едстественными образами і часто зовсім без білизни.

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