Популярная американская модель Эмили Ратаковски показала, за что ее любят мужчины

На фан-странице в Инстаграм появилось фото красотки с одной из ее фотосессий, сообщает Politeka.net. Эмили была одета в обтягивающие джинсы, которые подчеркнули ее длинные стройные ножки. Наверх модель надела блестящий тесный топ, в который едва вместила свою пышную грудь. Упругие формы почти выпрыгивали из одежды.

Ранее мы писали, что Эмили поделилась откровенным снимком с пляжа. Девушка полностью разделась, прикрыв грудь панамкой. Она лежала на пляже, изогнувшись в очень откровенной позе. Наверняка, окружающим было нелегко находится рядом с такой красоткой. Тонкая талия модели идеально сочеталась с ее упругими формами.

Также недавно Ратаковски поделилась фото в купальнике, который с трудом можно назвать полноценным купальным костюмом. Девушка разлеглась на лежаке в откровенной позе, а маленькие кусочки ткани на веревочке прикрыли часть ее груди и практически не смогли прикрыть главное достоинство модели.

Как известно, Эмили Ратаковски 28 лет. Она прославилась после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика «Blurred Lines». Модель много снималась для брендов одежды Forever 21 и Nordstrom.

Напомним, что бесстыжая Ратаковски не могла сдержаться и поиграла язычком прямо на улице: «Как горячо».

Также Politeka писала, что Ратаковски в одних ниточках вместо купальника потрясла прелестями на пляже: "Сладкая малышка".

А еще Politeka сообщала, что Ратаковски потрясла булочками в "хищном" бикини: "Роковая красотка".