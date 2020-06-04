Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала зайве під час відпочинку на узбережжі

Емілі славиться своїм непростим характером і любов'ю демонструвати переваги в самих сміливих образах. При цьому дівчина також з легкістю показує фігуру зовсім без білизни, цей раз не став винятком. Молода знаменитість блиснула на пляжі засмаглими формами, чи прикрившись кепкою, повідомляє Politeka.net.

Так, блискуча постать дівчини не залишає байдужими нікого, тому фанати масово почали коментувати побачений кадр, на якому Емілі позувала без ліфчика, навмисно спустивши купалник до стегон. Струнка талія зірки ідеально поєднувалася з її пружними формами, ледь прикритими панамкой з леопардовим принтом.

Зазначимо, дівчина любить різні моделі купальників, однак намагається не акцентувати на них увагу, підкреслюючи свою красу едстественными образами і часто зовсім без білизни.

До цього Емілі позувала на масивному байку в коротенькій майці болотного відтінку і світлому білизна в горошок. Доповнила свій досить домашній і зухвалий образ дівчина лише світлими кросівками.

Хоча особи зірки частково не видно з-за розпущених волосся, вона виглядала цілком природно і яскраво одночасно:

«Пекельно хороша 👼», «Щасливе велосипедне сидіння», «Бог благословив», «Обоже, які булочки😂😂😂», «🍑🍑Ох, ти така смілива🍑🍑», «Хороший Харлі Девідсон 😂😂🔥🔥🔥», «Крутий постріл, дівчинка просто бомба 👍», «Я люблю тебе, ти така чудова», «Ух ти, цей байк ідеальний !!! Продовжуй, дорога Емілі !!!».

Зазначимо, дівчина славиться своєю любов'ю до жаркого відпочинку, тому зовсім не соромиться свого стрункого тіла, а точніше, демонструвати його у досить сміливих образах. Емілі намагається ділитися не тільки постановочними кадрами з модельних зйомок, але ще й домашніми фото, зроблених під час її розваг. Не дивлячись на те, що дівчина заміжня, це не заважає їй постійно миготіти в провокаційних бікіні.

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