Відома модель, актриса Емілі Ратаковски показала незвичайний відпочинок, розважаючись на байку без штанів

Емілі любить привертати увагу своїм ідеальним видом, яким так пишається. Модель дуже любить себе, тому кожен день активно відпочиває, відвідує салони краси і хвалиться своєю фігурою. Струнка красуня в цей раз позувала на байку без штанів, показавши у всій красі свої форми, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз Емілі позувала на масивному байку в коротенькій майці болотного відтінку і світлій білизні в горошок. Доповнила свій досить домашній і зухвалий образ дівчина лише світлими кросівками.

Хоча особи зірки частково не видно з-за розпущених волосся, вона виглядала цілком природно і яскраво одночасно:

«Пекельно хороша 👼», «Щасливе велосипедне сидіння», «Бог благословив», «Обоже, які булочки😂😂😂», «🍑🍑Ох, ти така смілива🍑🍑», «Хороший Харлі Девідсон 😂😂🔥🔥🔥», «Крутий постріл 👍», «Я люблю тебе, ти така чудова», «Ух ти, цей байк ідеальний !!! Продовжуй, дорога Емілі !!!».

Зазначимо, дівчина славиться своєю любов'ю до жаркого відпочинку, тому зовсім не соромиться свого стрункого тіла, а точніше, демонструвати його у досить сміливих образах. Емілі намагається ділитися не тільки постановочними кадрами з модельних зйомок, але ще й домашніми фото, зроблених під час її розваг. Не дивлячись на те, що дівчина заміжня, це не заважає їй постійно миготіти в провокаційних бікіні.

Раніше дівчина продемонструвала ідеальним тілом в чорному купальнику з безліччю дрібних застібок і бантиків. При цьому Емілі позувала без макіяжу і зайвих прикрас, демонструючи природну красу і ідеальну шкіру за якою так любить доглядати. Ратаковски підкорила фанатів, які були захоплені новим теплим фото:

«Ти така яскрава діва❤️❤️❤️», «Já vi esse bikine 👀👀👀 lindo fico em vc», «Краса дівчини може вражати і зараз саме такий випадок», «💜 о боже, це так дивно», «Я люблю тебе 😍», «Дуже шикарна дівчина, але купальник скоро зісковзне», «Твої принади так і співають🎶👱🏻♀️🥂», «Ти просто приголомшлива».

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