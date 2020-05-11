Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи, як і більшість людей у світі, знаходиться на самоізоляції

Красуня, мабуть, трохи втомилася перебувати вдома і вирішила урізноманітнити свої образи, повідомляє Politeka.net.

Зірка опублікувала в Instagram пост з двома фотографіями, на яких красується в білих топі і спідниці.

Верх костюма мав глибоке декольте, яке підкреслило її великі груди, до того ж тканина на цій частині тіла спокусливо натягнулася.

Довга спідниця, хоча і приховала гарні стрункі ніжки, все ж зуміла підкреслити пружні сідниці моделі.

Струнка і гаряча Ратаковськи була знята, коли виходила з авто. В руках вона тримала коричневу сумочку, а такого ж кольору босоніжки надавали їй деякої впевненості в ходьбі. Завершили образ темні окуляри і довгі сережки.

"Збираюся одягатися так вдома 🤍", - написала Емілі, давши зрозуміти, що їй набридло виглядати по-простому.

За 18 годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися красою Ратаковськи, зазначивши, що вона чудово виглядає і чудова.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи блиснула худою фігурою в крихітному білосніжному купальнику, що ледь прикривав гідності зірки.

Дівчина вирішила позасмагати на пляжі в звичному природному вигляді, адже завжди виступала за натуральність.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала поруч зі сходами в грайливому образі. На ній класичне пальто пісочного кольору і високі чоботи. Особливої родзинки вбранню додає той факт, що Емілі не стала нічого вдягати під низ.

Шанувальники Ратаковськи прийшли в захват від її фотосесії і тут же засипали зірку лайками і захопленими коментарями.

Нагадаємо, розкута Емілі Ратаковськи спустила штани і приголомшила виглядом.

Як повідомляла Politeka, спекотна Ратаковськи зачарувала видом в чоловічому піджаку на голе тіло.

Також Politeka писала, що підпила Ратаковськи побешкетувала біля вікна в розпусному сукню.