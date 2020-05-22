Новини, які ви могли пропустити

Українці платитимуть податки по-новому, Зеленський підписав важливий закон: що змінилося

Президент України Володимир Зеленський підписав проект закону, який зробить складніше ухилення від сплати податків.

Так, документ передбачає зміни, які повинні удосконалити та спростити систему адміністрування податків, привівши її у відповідність з міжнародними стандартами. Зокрема, передбачається введення так званого «Плану протидії практикам розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування».

Крім того, прийнятий закон відкриває можливість реформувати Державну податкову службу і розширює можливості для онлайн-сервісів відносно платників.

Україна і МВФ досягли угоди: подробиці фатального рішення, «у найближчі тижні…»

Україна і Міжнародний валютний фонд досягли попередньої угоди про резервний кредит (stand-by) на п'ять мільярдів доларів на 18 місяців, йдеться в заяві фонду.

21 травня завершилося дистанційне обговорення умов нової угоди на рівні представників України і фонду. Глава місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар заявила, що зазначені кошти будуть спрямовані на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

Наголошується, що метою кредиту є допомогу українській владі в боротьбі з наслідками пандемії китайського вірусу.

Попередню угоду ще буде затверджуватися керівництвом Фонду та Виконавчою радою МВФ.

"Розгляд Правлінням очікується в найближчі тижні", - додали в МВФ.

Гривні готують справжню прочуханку, курс валют різко зміниться: прогноз НБУ

Курс валют в Україні 22 травня налякає змінами, гривня втратить позиції відразу по декількох фронтах.

Долар буде торгуватися за 2676,99 за сто «вічнозелених», хоча днем раніше вони коштували 2658,54 грн (+18,45). Приблизно такою ж буде ситуація і з курсом євро: 2946,16 гривень проти вчорашніх 2914,03 грн (+32,13 грн).

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

Як повідомляла Politeka, долар летить у прірву, експерт розповів, до чого готуватися: "На найближчому тижні..."

Також Politeka писала, що українці зможуть отримати готівку на касі в магазинах, головні умови: "Потрібні лише..."