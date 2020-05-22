Курс валют в Украине 22 мая напугает изменениями, гривна потеряет позиции сразу по нескольким фронтам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз НБУ.

Доллар будет торговаться по 2676,99 за сто «вечнозеленых», хотя днем ранее они стоили 2658,54 грн (+18,45). Приблизительно такой же будет ситуация и с курсом евро: 2946,16 гривен против вчерашних 2914,03 грн (+32,13 грн).

К средине прошлого дня, согласно данным национального регулятора, стоимость доллара достигла 2678,27 грн за стодолларовую купюру.

Как сообщалось ранее, экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин отмечается, что на самом деле Украина уже по сути банкрот, и дальше ситуация будет только ухудшаться.

По словам эксперта, денег в стране нет, а экономика разрушена, средний класс практически уничтожен, осталась кучка богатых людей и 90% бедных.

Также по его словам, новая программа кредитования МВФ stand by означает урезанное финансирование. Денег хватит только на то, чтобы руководство Украины могло осуществить "горящие" выплаты и не объявлять дефолт.

"Но дальше будет тяжелее, потому что и во втором, и в третьем квартале нам предстоят серьезные выплаты долгов, а денег нет", - говорит эксперт.

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

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