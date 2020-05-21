Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который сделает сложнее уклонение от уплаты налогов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, документ предусматривает изменения, которые должны усовершенствовать и упростить систему администрирования налогов, приведя ее в соответствие с международными стандартами. В частности, предусматривается введение так называемого «Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения».

Кроме того, принятый закон открывает возможность реформировать Государственную налоговую службу и расширяет возможности для онлай-сервисов в отношении плательщиков.

К примеру, налогоплательщик, который подает отчетность в электронном виде, или же имеет электронную копию в своем кабинете, сможет требовать от налоговой электронные версии необходимой ему документации.

Ранее мы писали, что украинский олигарх Игорь Коломойский не сможет вернуть себе национализированный ПриватБанк.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о банковской деятельности, который уже успели прозвать «антиколомойским». На данный момент официально это не подтвердили, но о подписании документа должны объявить в ближайшие дни.

Напомним, что пожар вспыхнул в Раде после принятия «антиколомойского закона», украинцы не смолчали: «Ждут в аду».

Как сообщала Politeka, Зеленский прошел первое испытание в должности президента: "По-пацански".

Также Politeka писала, что Золотарев считает, что «антиколомойский" закон говорит о независимости Зеленского.