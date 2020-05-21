Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который сделает сложнее уклонение от уплаты налогов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Так, документ предусматривает изменения, которые должны усовершенствовать и упростить систему администрирования налогов, приведя ее в соответствие с международными стандартами. В частности, предусматривается введение так называемого «Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения».
Кроме того, принятый закон открывает возможность реформировать Государственную налоговую службу и расширяет возможности для онлай-сервисов в отношении плательщиков.
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К примеру, налогоплательщик, который подает отчетность в электронном виде, или же имеет электронную копию в своем кабинете, сможет требовать от налоговой электронные версии необходимой ему документации.
Ранее мы писали, что украинский олигарх Игорь Коломойский не сможет вернуть себе национализированный ПриватБанк.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о банковской деятельности, который уже успели прозвать «антиколомойским». На данный момент официально это не подтвердили, но о подписании документа должны объявить в ближайшие дни.
Напомним, что пожар вспыхнул в Раде после принятия «антиколомойского закона», украинцы не смолчали: «Ждут в аду».
Как сообщала Politeka, Зеленский прошел первое испытание в должности президента: "По-пацански".
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