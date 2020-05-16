Стало известно, как украинцы смогут получить наличку прямо на кассах в магазине

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Национального банка.

Украинцам, которые владеют платежными картами, станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые используют регистраторы расчетных операций (РРО).

То есть, чтобы воспользоваться этой услугой, нужны лишь платежная карта и терминал РРО.

Сообщается, что государственный регулятор упростил порядок осуществления и учета этих операций.

В пресс-службе Нацбанка утвержадют, что подобная процедура поможет уменьшить тенизацию экономики, и будет способствовать дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Помимо этого, госрегулятор предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

В пресс-службе НБУ добавили, что постановление от 7 мая вступает в силу 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее председатель Национального банка Украины Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.

В НБУ, как рассказывает Яков Смолий, пока не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий, общаясь с журналистами.

Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.

Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что ситуация в Украине оказалась еще хуже, курс доллара срочно пересмотрели: "Уже в июне..."