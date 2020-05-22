Украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось
Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который сделает сложнее уклонение от уплаты налогов.
Так, документ предусматривает изменения, которые должны усовершенствовать и упростить систему администрирования налогов, приведя ее в соответствие с международными стандартами. В частности, предусматривается введение так называемого «Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения».
Кроме того, принятый закон открывает возможность реформировать Государственную налоговую службу и расширяет возможности для онлай-сервисов в отношении плательщиков.
«У людей хлеб не на что купить»: Зеленские неожиданно появились вместе и похвастались перед украинцами
Без лифчика: Тина Кароль показала все свое богатство в жаркой позе, фото "леди-босс"
Плохая погода разорвет Украину, синоптики огорошили прогнозом: кого накроют ливни
Обвал курса, новые правила для детей и неожиданное решение Зеленского – главное за ночь
Украина и МВФ достигли соглашения: подробности рокового решения, «в ближайшие недели…»
Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев, говорится в заявлении фонда.
21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда. Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что указанные средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.
Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии китайского вируса.
Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.
"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.
Гривне готовят настоящую взбучку, курс валют резко изменится: прогноз НБУ
Курс валют в Украине 22 мая напугает изменениями, гривна потеряет позиции сразу по нескольким фронтам.
Доллар будет торговаться по 2676,99 за сто «вечнозеленых», хотя днем ранее они стоили 2658,54 грн (+18,45). Приблизительно такой же будет ситуация и с курсом евро: 2946,16 гривен против вчерашних 2914,03 грн (+32,13 грн).
Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.
Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе..."
Также Politeka писала, что украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия: "Нужны лишь..."