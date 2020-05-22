Украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который сделает сложнее уклонение от уплаты налогов.

Так, документ предусматривает изменения, которые должны усовершенствовать и упростить систему администрирования налогов, приведя ее в соответствие с международными стандартами. В частности, предусматривается введение так называемого «Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения».

Кроме того, принятый закон открывает возможность реформировать Государственную налоговую службу и расширяет возможности для онлай-сервисов в отношении плательщиков.

Украина и МВФ достигли соглашения: подробности рокового решения, «в ближайшие недели…»

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на пять миллиардов долларов на 18 месяцев, говорится в заявлении фонда.

21 мая завершилось дистанционное обсуждение условий нового соглашения на уровне представителей Украины и фонда. Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что указанные средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

Отмечается, что целью кредита является помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии китайского вируса.

Предварительное соглашение еще будет утверждаться руководством Фонда и Исполнительным советом МВФ.

"Рассмотрение Правлением ожидается в ближайшие недели", - добавили в МВФ.

Гривне готовят настоящую взбучку, курс валют резко изменится: прогноз НБУ

Курс валют в Украине 22 мая напугает изменениями, гривна потеряет позиции сразу по нескольким фронтам.

Доллар будет торговаться по 2676,99 за сто «вечнозеленых», хотя днем ранее они стоили 2658,54 грн (+18,45). Приблизительно такой же будет ситуация и с курсом евро: 2946,16 гривен против вчерашних 2914,03 грн (+32,13 грн).

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, доллар летит в пропасть, эксперт рассказал, к чему готовиться: "На ближайшей неделе..."

Также Politeka писала, что украинцы смогут получить наличку на кассе в магазинах, главные условия: "Нужны лишь..."