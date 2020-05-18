Курс валют в Украине 18 мая начнет наступление, доллару и евро придется спасаться настоящим бегством
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз НБУ.
Так, доллар будет торговаться по 26,638 гривен (-0,0412). В прошлый рабочий день «вечнозеленый» торговался по 26,6792 грн.
Курс евро также ждет обвал, хотя и не такой критический: 28,7677 гривен (-0,0192). До этого он продавался по 28,7869 грн.
А вот за десять российских рублей сегодня попросят 3,5957 гривен.
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Как сообщалось ранее, доллар и далее будет дешеветь, тогда как гривна укрепляться. На ближайшей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом сообщил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
По информации эксперта, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.
Иосуб добавил, что снижение курса доллара наблюдается с 27 марта, когда он достиг своего локального максимума - 28,2 грн. В последние дни процесс ускорился - доллар достиг своего минимума с 16 марта.
Причиной падения доллара, по мнению аналитика, стало снижение ажиотажного спроса на валюту населения, а также снижения спроса со стороны импортеров.
Напомним, доллар продолжает пробивать дно, цифры в обменниках удивят: на сколько изменится курс.
Как сообщала Politeka, доллар резко ослаб, гривна готовит новое наступление: чего ждать украинцам.
Также Politeka писала, что ситуация в Украине оказалась еще хуже, курс доллара срочно пересмотрели: "Уже в июне..."