Доллар и далее будет дешеветь, тогда как гривна укрепляться

На ближайшей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Об этом сообщил аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, пишет "РБК-Украина".

По информации эксперта, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,7 грн.

Иосуб добавил, что снижение курса доллара наблюдается с 27 марта, когда он достиг своего локального максимума - 28,2 грн. В последние дни процесс ускорился - доллар достиг своего минимума с 16 марта.

Причиной падения доллара, по мнению аналитика, стало снижение ажиотажного спроса на валюту населения, а также снижения спроса со стороны импортеров.

При этом Иосуб отметил, что "в среднесрочной перспективе укрепление гривны продолжится".

За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,82 до 26,68 грн (-0,5%).

Согласно данным НБУ, 17 мая доллар остановится на уровне 26,6792 гривен. Однако на первый рабочий день, 18 мая, предполагается, что он рухнет до 26,638 гривен (-0,0412). Похожая ситуация будет и с курсом евро: он будет торговаться 17 мая по 28,7869 гривен. Но уже в понедельник валюта обвалится до 28,7677 грн (-0,0192).

Ранее мы сообщали, глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, как поведут себя украинцы после карантина в отношении доллара. По его словам, не стоит ждать, что украинцы массово побегут скупать американскую валюту. В первую очередь, люди начнут тратить деньги, которые у них еще есть, поскольку есть определенный отложенный спрос.

Кроме того, Смолий отметил, что серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне - не предвидется.