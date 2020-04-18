Як повідомляє Politeka.net Емілі Ратаковськи нерідко ділиться відвертими кадрами. Тим не менше, кожен раз їй вдається тримати фоловерів в напрузі, підігріваючи їх інтерес все новими спокусливими знімками.

Шанувальники звикли до її гарячих кадрів в купальниках, костюмах, домашньому одязі. Цього разу дівчина вирішила побалувати користувачів мережі не менш яскравим фото на якому вона постала в шовковій сукні з глибоким декольте і високим вирізом.

На світських виходах, червоних доріжках і подіумі її можна побачити у максимально відкритому одязі, а часом і практично голою. І час карантину ніяк не вплинув на пристрасть моделі до подібних експериментыв.

Кілька годин тому дівчина показала вечірній образ. Так вона вибрала розкішну вечірню сукню в підлогу з пікантними вирізами. Силуетна сукня кольору слонової кістки ідеально підкреслює стрункі форми своєї власниці, видно, що вийшла дівчина на прогулянку без білизни. Високий розріз показав довгі спортивні ніжки Ратаковськи. Модель виглядає в такому образі просто приголомшливо, гарячіше нікуди.

Дивлячись на знімок молодої красуні так і хочеться сказати: "Неймовірно хороша".

Спокусливий образ доповнили масивні золоті сережки, яскравий макіяж і стильна зачіска. Від такого виду дійсно захоплює дух.