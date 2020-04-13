Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, имеет много поклонников по всему миру 

Пользователи сети не могут устоять перед красотой знаменитости и создают фан-группы в соцсетях, посвященные ей, пишет Politeka.net

Так, на одной из таких страниц опубликовали фото Ратаковски, на котором она предстала в белой облегающей футболке и коротких шортиках: "Ну и ну!". 

Из-под футболки Эмили выпирала сочная грудь. Также нельзя было не заметить тонкую талию, на которой были шортики с поясом. 

Ратаковски повесила на футболку черные очки.

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Волосы красотка распустила, а на лице практически не было макияжа. 

Модель позировала у стола с едой, она прислонилась к нему, наклонив голову, при этом девушка засветила маленькую круглую сережку в ухе. 

Звезда улыбнулась, она выглядела свежо и привлекательно. 

За семь часов пост собрал более 20 лайков и ни одного комментария. 

Напомним, Эмили Ратаковски показала на своей странице в сети Instagram одну из первых профессиональных фотосессий, в которой она приняла непосредственное участие несколько лет назад.

Судя по всему, уже тогда Эмили не боялась примерять откровенные образы.

На снимке 17-летняя Эмили позирует без белья в платье-мини королевского синего оттенка, которое подчеркивает каждый изгиб ее точеной фигурки. Глубокое декольте удачно показало, чем ее наградила природа.

Ранее сообщалось, что  Эмили Ратаковски сделала селфи у зеркала. Фото звезды тоже разместили в одной из фан-групп. 

На ней - белый короткий топ, под которым нет нижнего белья, а также трусиси-бикини, которые оголили ее пятую точку. Звезда распустила пышные волосы, засветив сережку кольцо. 

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.