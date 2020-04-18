Популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски удивила соблазнительными кадрами
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски нередко делится откровенными кадрами. Тем не менее, каждый раз ей удается держать фолловеров в напряжении, подогревая их интерес все новыми соблазнительными снимками.
Поклонники привыкли к ее горячим кадрам в купальниках, костюмах, домашней одежде. На этот раз девушка решила побаловать пользователей сети не менее ярким фото на котором она предстала в шелковом платье с глубоким декольте и высоким вырезом.
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На светских выходах, красных дорожках и подиуме ее можно увидеть в максимально открытой одежде, а порой и практически обнаженной. И время карантина никак не повлияло на страсть модели к подобным экспериментам.
Несколько часов назад девушка показала вечерний образ. Так она выбрала роскошное вечернее платье в пол с пикантными вырезами. Силуэтное платье цвета слоновой кости идеально подчеркивает стройные формы своей обладательницы, видно, что вышла девушка на прогулку без белья. Высокий разрез показал длинные спортивные ножки Ратаковски. Модель выглядит в таком образе просто потрясающе, горячее некуда.
Смотря на снимок молодой красавицы так и хочется сказать: "Чертовски хороша".
Соблазнительный образ дополнили массивные золотые серьги, яркий макияж и стильная прическа. От такого вида действительно захватывает дух.
Напомним, Ратаковски затянула аппетитные достоинства тонкой тканью.
Как сообщала Politeka, горячая Ратаковски показала непристойные игры с подругой.
Также Politeka писала, что бесстыдница Ратаковски показала запретные места в прозрачном костюме.