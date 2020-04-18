Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски нередко делится откровенными кадрами. Тем не менее, каждый раз ей удается держать фолловеров в напряжении, подогревая их интерес все новыми соблазнительными снимками.

Поклонники привыкли к ее горячим кадрам в купальниках, костюмах, домашней одежде. На этот раз девушка решила побаловать пользователей сети не менее ярким фото на котором она предстала в шелковом платье с глубоким декольте и высоким вырезом.

На светских выходах, красных дорожках и подиуме ее можно увидеть в максимально открытой одежде, а порой и практически обнаженной. И время карантина никак не повлияло на страсть модели к подобным экспериментам.

Несколько часов назад девушка показала вечерний образ. Так она выбрала роскошное вечернее платье в пол с пикантными вырезами. Силуэтное платье цвета слоновой кости идеально подчеркивает стройные формы своей обладательницы, видно, что вышла девушка на прогулку без белья. Высокий разрез показал длинные спортивные ножки Ратаковски. Модель выглядит в таком образе просто потрясающе, горячее некуда.

Смотря на снимок молодой красавицы так и хочется сказать: "Чертовски хороша".

Соблазнительный образ дополнили массивные золотые серьги, яркий макияж и стильная прическа. От такого вида действительно захватывает дух.