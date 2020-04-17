Супермодель Емілі Ратаковский блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку в Греції
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Греція 2018 🇬 🇷 з архівів. Я люблю цю фотографію і ніколи її не публікувала», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Ратаковски позує сидячи на мопеді в облягаючому прозорому вбранні. Це справило справжній фурор серед її шанувальників.
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«Вау, шалунья», «дуже гаряче», «гарна до неможливості», «красуня!», «бомбезний краса», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковски, порадувала спокусливим чином своїх відданих шанувальників.
Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких вона йде по вулиці.
На Ратаковски - облягаюче плаття на тонких бретелях. На пишних грудей, тонкої талії, красивих стегнах - наряд сидів ідеально.
Плаття мало глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах.
Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинами і, звичайно ж, маленькою сумочкою.
Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвивав вітер.
Нагадаємо, Ратаковски затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.
Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковски показала непристойні ігри з подругою.
Також Politeka писала, що бесстыдница Ратаковски показала заборонені місця в прозорому костюмі.