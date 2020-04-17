Такого від зірки не очікував ніхто!

Супермодель Емілі Ратаковский блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку в Греції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Греція 2018 🇬 🇷 з архівів. Я люблю цю фотографію і ніколи її не публікувала», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ратаковски позує сидячи на мопеді в облягаючому прозорому вбранні. Це справило справжній фурор серед її шанувальників.

«Вау, шалунья», «дуже гаряче», «гарна до неможливості», «красуня!», «бомбезний краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковски, порадувала спокусливим чином своїх відданих шанувальників.

Зірка опублікувала у своєму Instagram знімки, на яких вона йде по вулиці.

На Ратаковски - облягаюче плаття на тонких бретелях. На пишних грудей, тонкої талії, красивих стегнах - наряд сидів ідеально.

Плаття мало глибоке декольте, і виріз в районі струнких ніжок. Зірка йшла в босоніжках на високих підборах.

Актриса завершила образ різними аксесуарами: очками, сережками, годинами і, звичайно ж, маленькою сумочкою.

Красуня йшла по вулиці, а тим часом її волосся розвивав вітер.

Нагадаємо, Ратаковски затягнула апетитні гідності тонкою тканиною.

Як повідомляла Politeka, гаряча Ратаковски показала непристойні ігри з подругою.

Також Politeka писала, що бесстыдница Ратаковски показала заборонені місця в прозорому костюмі.