Известная модель Эмили Ратаковски показала полностью прозрачный наряд на себе, засветив пикантные места

Как сообщает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем бренда Inamorata, радует поклонников на карантине своими оголенными фото.

Так, красотка недавно позировала в прозрачном костюме, который открыл напоказ ее грудь без лифчика. Она распустила волосы и расхаживала в таком виде среди людей в каком-то доме с горничной, которая также попала на фото.

Ратаковски дополнила свой образ сапогами до колен, однако вряд ли ей стало от этого теплее в таком тонком «одеянии».

«Малыха, что за прикидончик?», «Люблю эту картинку, потому что вы захватываете своей естественностью и откровенностью», – отметили в сети.

Напомним, что ранее Ратаковски решила напомнить пользователям сети, как она начинала свою модельную карьеру. Так, она показала на своей странице в сети Instagram одну из первых профессиональных фотосессий в которой она приняла непосредственное участие. Судя по всему, уже тогда Эмили не боялась примерять откровенные образы.

Пользователи сети оставили множество комплиментов под снимком, который заворожил их с первого взгляда.

На снимке 17-летняя Эмили позирует без белья в платье-мини королевского синего оттенка, которое подчеркивает каждый изгиб ее точенной фигурки. Глубокое декольте удачно показало, чем ее наградила природа.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.