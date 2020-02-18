Популярная модель Эмили Ратаковски впечатлила идеальной фигурой в откровенном платье

28-летняя американская модель и актриса широко известна по всему миру. Последние несколько лет помимо своей привычной работы она также выступает дизайнером собственного бренда Inamorata. Для продвижения звезда активно снимается в рекламных кампаниях и продвигает работы на своих страницах в социальных сетях.

Как сообщает Politeka, на этот раз Ратаковски решила поделиться с поклонниками новым снимком со своего выхода в свет. На фото модель предстала в образе настоящей светской львицы. Ее фигуру подчеркивало изящное черное платье сразу с несколькими пикантными деталями. Внимание привлекает глубокое декольте наряда, а также два разреза, которые уходят вниз от бедер красотки.

Судя по этим разрезам, модель предусмотрительно «забыла» надеть под платье нижнее белье.

Поклонников Ратаковски ее наряд буквально свел с ума, а саму модель на фото сравнили со знаменитой актрисой Сальмой Хайек.

До этого мы писали о том, что Ратаковски решила порадовать подписчиков более «скромным» снимком. В своем Инстаграм она поделилась фотографией с пляжа. На ней Ратаковски сидит прямо перед камерой в открытом купальнике, который приковывает внимание ко всем изгибам ее фигуры. Кокетливые завязки на животе и талии модели придают оригинальность ее пляжному наряду.

Поклонники Ратаковски пришли в восторг от этого снимка и тут же засыпали модель восхищенными комментариями и признаниями в любви.

Также мы сообщали, что Ратаковски поделилась еще одним пикантным снимком, от которого поклонники пришли в полный восторг. Эмили опубликовала снимок со спальни. Модель сделала селфи, лежа в белоснежной постели.

Упругая грудь так и норовила выпрыгнуть из оков узкого платья, но Эмили не позволила желающим увидеть больше, чем положено, хоть такого за ней ранее замечено не было.

Напомним, Ратаковски показала соблазнительное тело в экстремальном бикини.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Эмили Ратаковски еле уместила прелести в тесное бикини.

Также Politeka писала, что Ратаковски без одежды подразнила сочными округлостями.