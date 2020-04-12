Супермодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников и показала, как развлекается с подругой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Ратаковски в мини-бикини стоит позади своей подруги, помогая ей завязать белье.

А на другом снимке звезда позирует с другой подругой. Обе модели в бикини игриво позируют на камеру.

Однако, поскольку снимки были выброшены в Сторис, поклонники Ратаковски не смогли что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, модель Эмили Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем бренда Inamorata, радует поклонников на карантине своими оголенными фото.

Так, красотка недавно позировала в прозрачном костюме, который открыл напоказ ее грудь без лифчика. Она распустила волосы и расхаживала в таком виде среди людей в каком-то доме с горничной, которая также попала на фото.

Ратаковски дополнила свой образ сапогами до колен, однако вряд ли ей стало от этого теплее в таком тонком «одеянии».

«Малыха, что за прикидончик?», «Люблю эту картинку, потому что вы захватываете своей естественностью и откровенностью», – отметили в сети.

Напомним, Ратаковски изогнулась в пикантной позе ради горячего снимка.

Как сообщала Politeka, аппетитная Ратаковски посветила божественным телом в экстремально коротком топе.

Также Politeka писала, что Ратаковски приспустила мини-юбку для горячей фотосессии и засветила лишнее.