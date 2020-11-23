Доллар задал гривне трепку, НБУ разительно изменил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 23 ноября мощно сокрушится на гривну, которая будет терять позиции одна за другой.

Стодолларовый «вечнозеленый» после выходных буквально озверел, отобрав у гривны 9,81 пункт. Евро пойдет еще дальше, ободрав гривну на 19,13 позиции.

Курс валют в Украине 23 ноября:

100 долларов – 2835,53 гривны;

100 евро – 3362,66 гривны.

От 30 до 120 тысяч гривен: выплаты на ребенка в Украине хотят изменить, сколько денег получат родители

Выплаты на ребенка в 2021 году могут существенно измениться, соответствующая инициатива уже находится в здании парламента.

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Я хочу, чтобы мы вернулись к той практике, которую имели до 2013 года. Когда за первого ребенка при курсе 8 гривен за доллар семья получала 30 тысяч гривен, за второго 60 тысяч, а за третьего еще больше – 120 тысяч гривен», - отметил он.

Кроме того, планируется также изменить размер помощи в рамках «пакета малыша». С декабря этого года размер помощи будет составлять 5 763 грн, с первого дня лета следующего года – 6 039 грн; а с декабря следующего года – 6 300 гривен.

Предполагается, что с лета 2021-го «пакет малыша» можно будет получить в виде денег. Но при условии, что средства будут потрачены на ребенка.

Второй тур выборов мэров - появились первые результаты экзитполов

Появились первые результаты экзитполов по выборам городских голов в украинских городах, где проходил второй тур.

Так, по подсчетам, проведенным программой Liberty Report, городской голова Андрей Садовый набирает 62,8% голосов горожан, тогда как представитель "Европейской солидарности" бывший губернатор Олег Синютка - 37,2%.

В Днепре, по результатам экзитпола агентства "Социс", также убедительно побеждает городской голова Борис Филатов. У него - 78,75% голосов. У Загида Краснова - 18,25%.

В Ровно также пока впереди действующий мэр города Виктор Шакирзян. Экзитпол "Социса" показывает его незначительное преимущество над кандидатом от "Европейской солидарности " Александром Третяком - 50, 94% против 46,03%.

В Черкасах скандальный городской голова Анатолий Бондаренко не оставляет шансов молодому кандидату Виктору Евпаку от "Голоса". По данным экзитпола Савика Шустера, разрыв между ними составляет почти 9% - 54,25% против 45,75%.

А вот по Николаеву результаты двух экзитполов противоположны. Экзитпол "Independent Researching Group" отдает преимущество Владиславу Чайке от ОПЗЖ против действующего городского главы Александра Сенкевича - 51,96% против - 48,04%, в то время как экзитпол издания "НикВести" демонстрирует убедительную победу мэра - 61,6% против 38,4%.

"Таких денег нет": украинцев предупредили о проблемах из-за локдауна, пенсии и зарплаты под угрозой

В Кабмине уже задумываются о полном локдауне, но ожидают после этого опасных последствий для украинской экономики.

Бывший заместитель министра экономки Павел Кухта поведал, во сколько Госбюджету обойдется еще один жесткий карантин и, что при этом будет с выплатами пенсий и зарплат.

Он отметил, что при локдауне власти придется выделить по 20 миллиардов гривен тем, кто будет страдать из-за карантина, в особенности для поддержки предпринимателей. Экономика не выдержит, ведь в бюджете таких сумм попросту нет. То же самое касается зарплат и пенсий.

"В украинском бюджете таких денег нет. Там вообще денег на грани, как раз для выплаты пенсий и зарплат", - отметил Павел Кухта.

Он считает, что единственным выходом из такой ситуации, является возобновление работы с МВФ и их финансовая поддержка Украины.

Напомним, МВФ выделит Украине новый транш, срочное обращение НБУ.

Как сообщала Politeka, Новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.

Также Politeka писала, что Беда с зарплатами украинцев, в МВФ ошарашили цифрами.