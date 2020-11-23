Гривне будет не сладко

Курс валют в Украине 23 ноября мощно сокрушится на гривну, которая будет терять позиции одна за другой

Таким является прогноз специалистов из НБУ, рассказывает Politeka.

Стодолларовый «вечнозеленый» после выходных буквально озверел, отобрав у гривны 9,81 пункт. Евро пойдет еще дальше, ободрав гривну на 19,13 позиции.

Курс валют в Украине 23 ноября:

100 долларов – 2835,53 гривны;

100 евро – 3362,66 гривны.

Гривна немного подешевеет и на фоне российского рубля. Его можно будет купить за 0,37024 грн.

Как сообщалось до этого, Нацбанк не сдерживал планку в 28,34 грн/доллар, установленную 26 октября на межбанковских торгах, в результате происходит падение гривны.

По словам аналитика Андрея Шевчишина, рост курса доллара произошел на фоне сообщения о том, что госдолг Украины составляет 2,3 триллиона грн (82,89 млрд дол).

За сентябрь госдолг увеличился на 4,55 млрд гривен (на 2,3 млрд дол). По информации Министерства финансов, Украина в этом году должна выплатить 16,4 млрд дол долга, а пиковые выплаты приходятся на III квартал - 6,3 млрд.

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