Курс валют в Украине 23 ноября мощно сокрушится на гривну, которая будет терять позиции одна за другой
Таким является прогноз специалистов из НБУ, рассказывает Politeka.
Стодолларовый «вечнозеленый» после выходных буквально озверел, отобрав у гривны 9,81 пункт. Евро пойдет еще дальше, ободрав гривну на 19,13 позиции.
Курс валют в Украине 23 ноября:
Дерзкая Анджелина Джоли переборщила с декольте, выпятив напоказ аппетитные «мячики»: вот это вид!
Бывшая жена Остапчука после угроз забрать детей рассекретила диагноз шоумена: "Он действительно..."
Экс-любовница Брэда Питта бесстыже выставила пятую точку перед зеркалом и разлеглась на полу: "есть что-то похотливое"
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
100 долларов – 2835,53 гривны;
100 евро – 3362,66 гривны.
Гривна немного подешевеет и на фоне российского рубля. Его можно будет купить за 0,37024 грн.
Как сообщалось до этого, Нацбанк не сдерживал планку в 28,34 грн/доллар, установленную 26 октября на межбанковских торгах, в результате происходит падение гривны.
По словам аналитика Андрея Шевчишина, рост курса доллара произошел на фоне сообщения о том, что госдолг Украины составляет 2,3 триллиона грн (82,89 млрд дол).
За сентябрь госдолг увеличился на 4,55 млрд гривен (на 2,3 млрд дол). По информации Министерства финансов, Украина в этом году должна выплатить 16,4 млрд дол долга, а пиковые выплаты приходятся на III квартал - 6,3 млрд.
Напомним, доллар наседает на гривну, НБУ удивил новыми цифрами: что будет с курсом валют
Как Politeka писала, украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму, есть только один выход: «около 75 долларов...»
Также Politeka сообщала, что доллар сорвался с цепи, НБУ удивил новым курсом валют: что будет с гривной