В Кабмине уже задумываются о полном локдауне, но ожидают после этого опасных последствий для украинской экономики
Так, в эфире телеканала "Украина 24" бывший заместитель министра экономки Павел Кухта поведал, во сколько Госбюджету обойдется еще один жесткий карантин и, что при этом будет с выплатами пенсий и зарплат.
Он отметил, что при локдауне власти придется выделить по 20 миллиардов гривен тем, кто будет страдать из-за карантина, в особенности для поддержки предпринимателей. Экономика не выдержит, ведь в бюджете таких сумм попросту нет. То же самое касается зарплат и пенсий.
"В украинском бюджете таких денег нет. Там вообще денег на грани, как раз для выплаты пенсий и зарплат", - отметил Павел Кухта.
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Он считает, что единственным выходом из такой ситуации, является возобновление работы с МВФ и их финансовая поддержка Украины.
"Время идет не на дни, а на часы. И, мне кажется, это время уже потрачено. Получить транш от МВФ до конца декабря мы уже не успеем. При лучшем сценарии мы получим деньги в январе… Но учитывая то, что мировые рынки спят, нам даже в январе ничего не светит", - резюмировал он.
Напомним, что бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян предупредил, что сотрудничество с МВФ сорвано, поэтому никаких уже траншей в этом году не будет.
Напомним, МВФ выделит Украине новый транш, срочное обращение НБУ.
Как сообщала Politeka, Новый кризис накроет Украину в ближайшее время, пенсии и зарплаты под угрозой.
Также Politeka писала, что Беда с зарплатами украинцев, в МВФ ошарашили цифрами.