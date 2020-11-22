Выплаты на ребенка в 2021 году могут существенно измениться, соответствующая инициатива уже находится в здании парламента

Об этом рассказал председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает «24 канал».

Уточним, что сейчас женщина получает за рождение ребенка 41 280 гривен. Из них сразу после рождения выдаются 10 320 грн, а потом по 860 грн на протяжении трех лет. Так будет и в следующем году, однако депутаты хотят вернуть прежнюю практику: увеличить размер помощи, удваивая его при рождении второго и третьего детей.

«Я хочу, чтобы мы вернулись к той практике, которую имели до 2013 года. Когда за первого ребенка при курсе 8 гривен за доллар семья получала 30 тысяч гривен, за второго 60 тысяч, а за третьего еще больше – 120 тысяч гривен», - отметил он.

Кроме того, планируется также изменить размер помощи в рамках «пакета малыша». С декабря этого года размер помощи будет составлять 5 763 грн, с первого дня лета следующего года – 6 039 грн; а с декабря следующего года – 6 300 гривен.

Предполагается, что с лета 2021-го «пакет малыша» можно будет получить в виде денег. Но при условии, что средства будут потрачены на ребенка.

До этого мы рассказывали, что декретный отпуск в Украине может оформить не обязательно мама ребенка, но и отец, бабушка, дедушка, дядя или тетя ребенка.

Со следующего года, чтобы оформить декрет, первым делом будущей маме необходимо медицинское заключение от врача, которое и станет основанием для отпуска.

Напомним о выплатах для украинцев: кто получит деньги по новому закону.

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