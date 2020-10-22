Украинцы оказались в несколько раз беднее, чем жители Российской Федерации

Об этом говорится в свежем отчете, который был опубликован Международным валютным фондом.

Так, авторитетные эксперты решили проанализировать состояние мировой экономики за октябрь 2020 года.

Оказалось, что украинцы почти в три раза беднее, чем россияне, поскольку доход на душу населения в нашей стране составил $3424/в год.

Этот показатель в три раза меньше, чем в России, где он держится на отметке в $9972.

Согласно свежим данным, которые были представлены в отчете МВФ, подушевой доход в Украине оказался равен $3424, в Беларуси - $6133, в Узбекистане - $1762, в Казахстане - $8781, в России - $9972.

Согласно цифрам Госстата, в августе размер средней зарплаты упал на 3% до 11446 гривен. Но в целом за год размеры выплат выросли почти на 10%.

Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).

Отметим, что размер средней зарплаты по Российской Федерации составляет почти 50 тысяч рублей (чуть больше 18 тысяч гривен).

Также мы рассказывали, что в Украине есть вакансии, где специалистам готовы платить даже по 55 тысяч ежемесячно. Несмотря на карантин, от 40 тысяч гривен в месяц стартуют зарплаты IOS-программиста, а по 52 и 55 тысяч гривен работодатели готовы платить Python-программисту и Мagento-программисту соответственно.

Более того, как уверяют эксперты рынка труда, эта тенденция сохранится и дальше.

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