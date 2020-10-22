Отсрочка нового транша МВФ может серьезно ударит по украинцам

Об этом заявил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта в эфире телеканала «Украина 24».

«Давайте будем реалистами. До конца года два месяца. Там не то, что не сделаны определенные требования, там откат назад определенных вещей, которые делались в рамках предыдущих программ. И это для МВФ означает, что пока это не будет исправлено, они дальше просто не пойдут. А миссия (МВФ - ред.) пока еще не приезжала и никуда не едет. Поэтому до конца года никакого транша не будет», - заявил эксперт.

По его словам, транша следует ожидать или в первой половине следующего года, или «если уже будет критично - в середине следующего года».

«Реалистично, если до весны следующего года нет транша - это уже кризис, это уже мы почти в кризисе. Да, может, и дотянем до тех пор, но будет очень трудно, будет, как сказал бы министр финансов, вегетарианская диета. Я не думаю, что пенсионеры и бюджетники оценят эту шутку», - отметил Кухта.

Отметим, ранее аналитики BofA Securities прогнозировали, что следующий транш Международного валютного фонда Украина получит в конце 2020 – начале 2021 года.

Свою очередь министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас в МВФ есть вопросы к работе украинских антикоррупционных органов и недовольны ограничением зарплат членам Набсоветов компаний. Но эти вопросы уже решаются.

Напомним, в МВФ поразили украинцев неожиданным курсом валют, чего ждать в 2021 году.

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