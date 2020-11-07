Доллар грандиозно обвалится, курс валют поразит украинцев сразу после выходных: новые данные НБУ

Курс валют в Украине 7 ноября застынет на месте перед грандиозной атакой гривны, доллару и евро будет «не сладко».

Свежие данные опубликовал Нацбанк.

Предполагается, что доллар после выходных заставит затаить дыхание, ведь гривна со старта отберет у него 0,2268 копеек. Похожая участь ждет и курс евро, который в понедельник обвалится на 0,1574 копейки.

Согласно прогнозу НБУ, курс валют 7 ноября будет следующим:

100 долларов – 2836,43 грн;

100 евро – 3358,19 грн.

Киев в шаге от "красной" зоны: главный санврач Украины припугнул жителей столицы

Киев находится на грани попадания в “красную” зону карантина.

Об этом заявил санврач Виктор Ляшко.

"На границе "красного" уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. население, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.

По его словам, при сохранении тенденции ухудшения эпидемиологической ситуации Киев и названые города могут со следующей недели попасть в “красную” зоны.

По украинцам ударят повышенными штрафами, у кого и за что будут "брать" деньги: "Полиция может..."

Членов парламента могут штрафовать на большие суммы за неношение масок, даже в здании Верховной Рады.

Шестого ноября Рада приняла законопроект, согласно которому украинцев будут штрафовать за отстуствие масок прямо на месте. Поймав нарушителя, правоохранители смогут тут же выписать штраф в размере 170 гривен, после повторного нарушения условий карантина придется заплатить уже 255 гривен.

Аналогичным образом следует наказывать и работников госучреждений, включая нардепов. При этом госслужащим придется платить более высокие штрафы. Такое предложение уже рассматривали в Верховной Раде, однако пока не приняли.

Украинцы получат большие выплаты-компенсации, от 219 тысяч гривен: "Предусмотрено два вида..."

Так, государство осуществляет компенсационные выплаты семьям медицинских работников, которые умерли в результате борьбы с распространением эпидемии китайского вируса.

По информации министра социальной политики Марины Лазебной, существуют две программы государственной помощи: по 219 тысяч и по 1,5 миллиона гривен.

На сегодня подтверждено 33 случая, связанных со смертью медиков на рабочем месте. Из них по 20 страховым случаям члены семей погибших уже получили выплаты в сумме более 200 000 гривен и более 1,5 миллиона гривен.

Лазебная добавила, что также своевременно финансируются выплаты медицинским работникам и людям, которые находятся на самоизоляции.

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