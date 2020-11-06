На сегодня большая часть средств уже выплачена
Так, государство осуществляет компенсационные выплаты семьям медицинских работников, которые умерли в результате борьбы с распространением эпидемии китайского вируса. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на официальную страничку Минсоцполитики в соцсети Фейсбук.
По информации министра социальной политики Марины Лазебной, существуют две программы государственной помощи: по 219 тысяч и по 1,5 миллиона гривен.
На сегодня подтверждено 33 случая, связанных со смертью медиков на рабочем месте. Из них по 20 страховым случаям члены семей погибших уже получили выплаты в сумме более 200 000 гривен и более 1,5 миллиона гривен.
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Лазебная добавила, что также своевременно финансируются выплаты медицинским работникам и людям, которые находятся на самоизоляции. На сегодня Фондом социального страхования выплачена помощь более 36 тыс человек, из которых - почти 8 тыс медицинские работники - на период пребывания на самоизоляции.
Ранее мы сообщали, 5 ноября Верховная Рада поддержали за основу законопроект №3817 об оплате украинским гражданам компенсации за задержку пенсий и зарплат.
В законе расширился перечень видов денежных доходов, которые должны компенсировать за нарушение сроков выплаты. В частности, в перечень включены: пенсия, ежемесячное денежное пожизненное содержание, соцвыплаты, стипендии, зарплаты, суммы индексации денежных доходов граждан.
В пояснительной записке отмечено, что закон не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.
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