В Минсоцполитики решили разделить украинских пенсионеров на новые категории
Министерство представило новый законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты лиц пожилого возраста», сообщает Судебно-юридическая газета.
В нем предлагается внести изменения в норму статьи «Пенсия по возрасту». Эти изменения затрагивают многие нормы закона, напрямую влияющие на пенсионеров.
В частности, авторы хотят использовать новую классификацию для пожилых украинцев.
Так, лицами пожилого возраста предлагают называть людей, которым исполнилось 60 лет.
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Закон предлагает выделить такие категории пожилых людей:
- Лица старческого возраста – от 75 до 90 лет включительно.
- Долгожители – от 90 лет.
Кроме того, лицами предпенсионного возраста будут называть людей, которым до возможного выхода на пенсию остается не более двух лет.
Стоит отметить, что разработанный документ также затрагивает нормы о запрете дискриминации пожилых людей в сфере охраны здоровья, труда и пр., делая их менее четкими.
Среди прочего авторы законопроекта хотят избавиться и от нормы, благодаря которой ветераны труда имеют право на получение займа на индивидуальное жилое строительство. Также могут внести изменения и в норму о льготах для лиц с особыми трудовыми заслугами.
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