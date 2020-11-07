Курс валют в Украине 7 ноября застынет на месте перед грандиозной атакой гривны, доллару и евро будет «не сладко»

Как рассказывает Politeka, об этом говорится в прогнозе экономистов.

Предполагается, что доллар после выходных заставит затаить дыхание, ведь гривна со старта отберет у него 0,2268 копеек. Похожая участь ждет и курс евро, который в понедельник обвалится на 0,1574 копейки.

Согласно прогнозу НБУ, курс валют 7 ноября будет следующим:

100 долларов – 2836,43 грн;

100 евро – 3358,19 грн.

Неожиданный рост проявит российский рубль, который сдвинется с «мертвой точки». Он будет стоить всего 0,36649 грн.

До этого мы рассказывали, что в Украине намерено пытаются поднять курс доллар. Он напомнил, что уровень жизни в Украине считается одним из худших в Европе.

"Мы уже опустились ниже Молдовы и опускаться еще есть куда. Это одно из последствий курсовой политики. Ранее прозвучала такая фраза: "30 гривен за доллар - это нормально". Ясно, что это не президент придумал. Очевидно, что он в экономике не разбирается, а тем более в финансовых балансах", - считает экономист.

В то же время, согласно утверждению Новака, рост курса гривны наоборот - выгоден украинским экспортерам.

Напомним, что у Зеленского раскрыли, что ждет украинскую экономику, цифры от МВФ оказались неверными: «Падение ВВП не больше…».

Как сообщала Politeka, новый курс доллара после 25 октября, надо ли срочно бежать в обменники: "Действует правило....".

Также Politeka писала, что доллар споткнется, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам.