Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала фигуру в необычном костюме из сеточки

Знаменитая супермодель знает, как поразить публику во время выхода в свет или домашней фотосессии. Звезда всегда выглядит очень ухоженно и аккуратно, даже несмотря на то, что ее часто критикуют за любовь к фастфуду. Об этом пишет Politeka.net. Однажды, когда Белла поняла, что поправилась, она села на жесткую диету и едва не довела себя до истощения.

Теперь под каждым фото звезды фанаты интересуются секретами ее красоты. Белла, как видно на представленных кадрах из Инстаграм, выглядит и правда очень стройной и без изъянов на коже. В черной сеточке Хадид показала не только бюст.

«Что касается моих ежедневных ритуалов красоты и ухода за собой, то в этом плане я минималист. Я получаю множество бьюти-средств, которые присылают мне в надежде, что я их попробую. И на самом деле я бы и хотела их попробовать, но в конце концов я просто умываю лицо и наношу увлажняющий крем и тоник», - однажды сказала Белла о косметике.

Вот как реагируют фанаты:

«Или так много! Перестань быть идеальным! 🧡🧡🧡; Думаю, кто-то все еще живет в 90-х, смеется. Эти волосы возвращают меня в это время; 2000 вибраций; Светлые глаза толстые бедра; Как прекрасно; Представьте, что вы просыпаетесь вот так; Очень в стиле 2000-х !!!!!!!; Bjr créature de rêve.Bisous😘; У тебя самые красивые глаза; Королева, я люблю тебя ❤️; Абсолютная богиня 😍😍😍; Красота 😍🔥; Красота 😈 сочненькая булочка😍; Ты такая красивая 😍».

Также девушка в реальной жизни старается показывать себя без макияжа и укладок.

Белла не желает портить кожу, потому очень серьезно относится к уходу за собой и даже в самолете носит маску, чтобы не пересушить лицо и увлажить его. В этот раз Хадид удалось впечатлить фанатов несколько вызывающим образом. Дело в том, что Белла не только распахнула бежевую блузку, но еще и едва смогла скрыть грудь.

Образ её дополнили штаны с низкой посадкой, полностью украшенные цветами разного цвета и размера. При этом завершили лук знаменитости яркий макияж с акцентом на глаза и небрежно завязанные волосы в маленький пучок.

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