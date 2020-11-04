Бывшая участница «ВИА Гры» Надежда Мейхер впечатлила нарядом, в котором выступила на «Танцях з зірками»

Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы в Instagram знаменитости.

Так, на первой фотографии Мейхер позирует сама, элегантно задрав руку к голове, и прикрыв низ.

А на другой фотографии бывшая звезда «ВИА Гры» уже в окружении партнера, который решил ее «укусить». Сам мужчина был в образе графа Дракулы.

Несмотря на красоту знаменитости, поклонники были лишены возможности восхититься формами, хотя многие из них заверили б Мейхер, что от них у людей «мурашки по коже».

Как сообщалось до этого, украинская певица Надежда Мейхер, звезда шоу "Танці з зірками", растрогала песней о любви

Она разместила на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором поет в студии. Бывшая участница группы "ВИА Гра" исполнила романс "Судьбу свою благодарю", написанный Еленой Кипер.

В ролике Надежда Мейхер-Грановская запечатлена в обтягивающем черном платье перед стойкой с микрофоном, она завороженно поет и раскачивается в такт музыке, то и дело томно закрывая глаза. В зеркале за ее спиной отражаются мужчины-музыканты, которые играют для певицы.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».