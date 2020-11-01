Украинская певица Надежда Мейхер, звезда шоу "Танці з зірками", растрогала песней о любви

Как сообщает Politeka.net, она разместила на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором поет в студии. Бывшая участница группы "ВИА Гра" исполнила романс "Судьбу свою благодарю", написанный Еленой Кипер (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

В ролике Надежда Мейхер-Грановская запечатлена в обтягивающем черном платье перед стойкой с микрофоном, она завороженно поет и раскачивается в такт музыке, то и дело томно закрывая глаза. В зеркале за ее спиной отражаются мужчины-музыканты, которые играют для певицы.

"Я не святая, просто я люблю", - идет речь в композиции. Сама Надежда в описании к ролику обратилась к своим поклонникам: "Романс «Судьбу свою благодарю». Любите ли вы Романсы, как люблю их я 😉? В каком музыкальном стиле нравится как я пою?".

Пользователи социальной сети поделились своими впечатлениями от вокала звезды в комментариях:

"🖤Надежда!!! Люблю Ваше творчество)) Вы яркая, харизматичная, интересная 🤗✨"; "Класс! Романсы Вам идут... Вы так в них раскрываетесь.. 👍👍👍🌹"; "Мурашки по коже 😍💐💐💐"; "Очень красиво и легко 💋"; "Вообще не любитель романсов я, но в Вашем исполнении - это просто бомба!!! Вы большая умница! Спасибо за Ваше творчество!"; "Красивая, талантливая, нежная, умная, ещё и романсы... Вы наполненный человек, и это так прекрасно🔥🔥🔥👍 Вы мне нравитесь 100%".

Стоит отметить, что в последнем эфире "Танців з зірками" Надежда Мейхер опозорилась скандалом с Екатериной Кухар и низкими оценками суддей.

Напомним, что Надя Мейхер после позора на «Танцях з зірками» сменила партнера, Димопулос будет в восторге: «Хана паркету»

Как сообщала Politeka, томная Мейхер размечталась о новом партнере на "Танцях з зірками" и пленила манящей позой: "Богиня".

Также Politeka писала, что опозорившаяся Мейхер сорвала обиду на Кухар из «Танців з зірками»: «Нужно еще расти и расти».