Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret похвасталась достоинствами фигуры в расстегнутой рубашке

Супермодель славится необычным чувством стиля, ведь вне показов Белла постоянно появляется на публике в открытых нарядах с футуристичными принтами, смелых мини, необычных блузках с вырезами и нашивками, пишет Politeka.net. Также девушка в реальной жизни старается показывать себя без макияжа и укладок.

Белла не желает портить кожу, потому очень серьезно относится к уходу за собой и даже в самолете носит маску, чтобы не пересушить лицо и увлажить его. В этот раз Хадид удалось впечатлить фанатов несколько вызывающим образом. Дело в том, что Белла не только распахнула бежевую блузку, но еще и едва смогла скрыть грудь.

Образ её дополнили штаны с низкой посадкой, полностью украшенные цветами разного цвета и размера. При этом завершили лук знаменитости яркий макияж с акцентом на глаза и небрежно завязанные волосы в маленький пучок.

Вот как реагируют на фото в сети:

«😍😍😍 Белла; Б, у тебя такая милая душа. Желаю тебе всего наилучшего в жизни. Отправляю любовь из Канады ... ❤️🔥; Вы выглядите очень эстетично; сделала всем приятно🔥🔥; эти штаны!!; Красивые цвета 😍😍😍; Длинный высокий стакан холодной воды; красавица и такая крутая; Бомба💣👑🔥; Идеально 😍; да, детка ??? Так горячо; Эти глаза на меня 👀; На кассиршу в Пятерочке похожа».

Также ранее на одном из простых и похожих кадров, сделанных дома во время отдыха, девушка впечатлила своими формами. Хадид похвасталась естественным видом в расстегнутой кофте и с банданой на голове. Девушка держала телефон в руках и что-то рассматривала, как раз в тот момент, когда был сделан новый кадр.

«девушка и ее любимый желтый пиджак» - шутливо заявляет Белла.

Вот как реагируют в сети:

«Элло, детка, как дела !!. Прямо чувствую ваше фото, как этот прекрасный вид !!. Поцелуй; Королева!!!; Позволь мне стилизовать тебя ⚡️✨; Мне нравится твое тело и твоя любимая куртка; Я выигрываю 👑; она дарит нам бесконечную и роскошную любовь💛 Очень красивый образ; Такая милая девочка 🔥❤️; Одноместный пиджачок, мало совсем 💔».

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