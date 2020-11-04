Поклонники заступились за Олю Фреймут, вылетевшую из "Танців з зірками"

Как передает Politeka.net, пользователи активно обсуждают нелестное высказывание в сторону Фреймут, сделанное ее партнером, танцором и хореографом Ильей Падзиной.

Так, под одним из постов Падзины в Инстаграм, где он предстал в сценическом образе, пользователи поставили парня на место, обвинив в предательстве:

"Очень некрасиво высказались об Оле в последнем эфире. Возможно она и менее техническая, чем ваша новая партнерша в прошлом эфире, Юля, но Оля точно не заслужила такие высказывания в свой адрес. Дима Дикусар ее раскрыл, добавил уверенности. А за вас стало стыдно, была лучшего мнения", - говорится в комментарии.

Скандал произошел во время 10-го эфира танцевального шоу, когда пары менялись партнерами. Оля танцевала с Дмитрием Дикусаром, а Илья с Юлией Саниной.

Падзина сильно обрадовался новой партнерше, не удержавшись от колких замечаний в сторону Фреймут. Обсуждая эфир, парень неоднократно намекал, что с телеведущей ему танцевалось хуже.

«Она намного техничнее Оли, одна из претенденток на победу», - заявил радостный Илья, говоря о Саниной. А когда его напрямую спросили, с кем ему больше понравилось быть в паре, то он так и ответил, что с "ангелом" - именно в этом образе выступала Санина.

Фреймут не осталась в долгу. Телеведущая трогательно попрощалась с проектом в своем Инстаграм, тепло поблагодарив Дикусара, коллег и съемочную команду. Но вот о Падзине, с которым протанцевала бок о бок 9 эфиров, обиженная Оля не сказала ни слова.

Напомним, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей: «Если бы я был ее мужем…».

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