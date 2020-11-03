Ольга Фреймут после вылета из шоу «Танці з зірками» решила публично унизить своего партнера

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге телеведущая сделала пост, который озадачил многих.

Фреймут поблагодарила всю команду которая работала над проектом и даже Дмитрия Дикусара, с которым танцевала в последнем эфире, где все менялись партнерами.

А вот своего постоянного партнера, с которым она была в проекте девять предыдущих выпусков, телеведущая решила не благодарить. Что выглядит особенно странно, поскольку свой пост благодарности она начала словами: «Жить по принципу фокстрота: в объятиях надежного партнера; делать широкие и смелые шаги; высоко и гордо держать головушку, несмотря на все перипетии».

Да и Дикусара она одарила щедрым комплиментом: «Танцевать с тобой божественно». Но вот Падзина, похоже, по мнению Фреймут, не заслужил даже "спасибо".

Такая выходка Фреймут многих удивила.

«А почему вы не поблагодарили Илью Паздину? Он как никто заслуживает благодарность», «А почему о Илье ничего не сказали в этом посте?! Он же ваш former партнер😊❤️», «Я бы ещё отблагодарида Вашего бесподобного партнёра Илью! Он прекрасный танцор», «Илья столько выпусков таскал на себе бревно и даже слова благодарности не получил», - пишут в комменариях.

Напомним, в последнем для пары Фреймут – Падзина эфире танцор зажигал на паркете с Юлией Саниной. Еще во время визиток к номерам стало понятно, что Илья в восторге от новой партнерши.

«Она намного техничнее Оли, одна из претенденток на победу», - заявил радостный Падзина.

Он даже ответил на провокационный вопрос ведущих о том, с кем лучше танцевать: с Ольгой или с ангелом (образ Саниной).

«Ангел – это всегда ангел. С ней легче», - больно уколол Фреймут партнер.

Напомним, что Ольгу Фреймут жестко осадили за острый язык, известный шоумен дал совет ведущей: «Если бы я был ее мужем…».

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