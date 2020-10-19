Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала неидеальную фигуру без фотошопа

Модель не боится насмешек, ведь она знает, как ей хочется выглядеть. Какое-то время Беллу критиковали за лишний вес, и она решила похудеть несмотря ни на что. Добившись идеального результата, она поняла, что перестаралась и сбросила слишком много. Поэтому на некоторых фото видна слегка дряблая кожа знаменитости.

И это при том, что даже с маленькими недостатками она выглядит превосходно и очень ярко. Чтобы показать себя в естественном виде, Белла решила поделиться фото, на которых позировала в довольно маленьком бикини. Едва прикрывая бюст, Белла немного согнулась перед камерой и показала тем самым, как выглядит и ее слегка дряблый живот. При этом девушка не побоялась критики за не образцовый и модельный кадр:

«Жижа, скажи ей, чтобы она перестала воровать у Сторми купальники; Изысканное совершенство, как красиво @bellahadid; Есть классный прикус; Почему вы так выглядите ??; Замечательная девочка😍; Ее тело несовершенно ... интересно, как она может быть моделью Victoria Secret с маленьким животом; великолепное тело 💚; это фото - настоящий шедевр 💚💚; Мне нравится, что вы можете показать свои изгибы, это сделало меня более уверенным в себе, спасибо; Я говорю это, потому что у меня определенно больше изгибов, чем у вас, просто ценю честность 🖤».

До этого, превратившись в роковую диву в черном белье с сеточкой, латексных чулках и перчатках, девушка превзошла себя. Столь смелый образ выделил ее из толпы, а пикантные позы на новых фото вызвали ажиотаж в сети.

«Эти женщины !!. Сила, которую они излучают, буквально захватывает дух! Они чертовски много работают, и это видно. С каждым шагом !!! Таааак эпично. Спасибо за вашу энергию .. Вы все звезды ⭐️ принесенные вам потусторонним миром.

Это шоу просто заставило меня почувствовать себя хорошо. Рианна, я наблюдаю за тобой прямо сейчас с широкой улыбкой на лице. Спасибо за то, что собрали нас вместе в самом вдохновляющем шоу, я так горжусь тем, что здесь (думаю, в этом случае ... сижу) для тебя. 🖤», - написала Белла.

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