Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret порадовала теплым кадром, позируя в бикини

Звезда умеет привлекать к себе внимание, поэтому каждое фото супермодели сразу обсуждается в социальных сетях и появляется на всех фан-аккаунтах знаменитости. Как видно на одном из таких кадров, Белла находится в отличной форме, а темный бикини выгодно подчеркивает ее бюст и плоский живот.

Похоже, пока Белла празднует свой день рождения с подругами, с которыми специально отправилась на неделю отдыха на курорт, фанаты активно вспоминают лучшие яркий образы Хадид. Многие также интересуются секретами красоты стройной супермодели.

Девушка их и не скрывает, подчеркивая, что она старается сбалансированно питаться, ведь очень часто может баловать себя пиццей и другой вредной, но такой вкусной едой с высоким процентом содержания жиров. Поэтому Белле приходится питаться чаще, но весьма маленькими порциями.

Также Хадид выпивает смузи или протеиновый коктейль за полчаса до начала тренировки и в обязательном порядке употребляет белок после. Девушка любит активный отдых и конные прогулки, а также занимается боксом, поэтому подвижный образ жизни способствует активному обмену веществ. Каждый день тренируясь, девушка может позволить себе также и алкоголь, о чем недавно упоминала на своем празднике.

Мы также писали, что девушка является любимицей миллионов женщин. Так как красотка обладает очень яркой внешностью и стройной фигурой, она постоянно привлекает внимание к себе. При этом умело поражая публику выходками. Белла в Инстаграм публикует только лучшие свои кадры.

Хадид показывает, как проходят ее фотосессии, делится превью-кадрами с последних рекламных съемок, блистает дома в простых образах с сестрой или на ранчо, которое так любит посещать. Девушка на одном из фото показала также себя с необычного ракурса и засветила при этом бюст во всей красе.

Белла в тоненьком белом платье выпятила его перед объективом и специально отклонилась назад, не постеснявшись.

«Какая девочка-клубничка😇😇😇; Чтобы почувствовать, как ваш аромат прикреплен к узорам кожи, надо вдыхать; Как здесь много искушения️❤️❤️; Великолепный образ!; Самый горячий на бюст; Если бы я действительно мог быть кем угодно, как на самом деле, вот кем бы я хотел быть @elliebentso; Это один из моих любимых твоих образов🖤🖤🖤; Она плоская на 99% своих фото. Что здесь случилось?».

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