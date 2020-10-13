Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret показала лучшие достоинства своей фигуры с пикантного ракурса

Девушка является любимицей миллионов женщин. Так как красотка обладает очень яркой внешностью и стройной фигурой, она постоянно привлекает внимание к себе. При этом умело поражая публику выходками. Белла в Инстаграм публикует только лучшие свои кадры.

Хадид показывает, как проходят ее фотосессии, делится превью-кадрами с последних рекламных съемок, блистает дома в простых образах с сестрой или на ранчо, которое так любит посещать. Девушка на одном из фото показала также себя с необычного ракурса и засветила при этом бюст во всей красе.

Белла в тоненьком белом платье выпятила его перед объективом и специально отклонилась назад, не постеснявшись:

«Приятно; какая девочка-клубничка😇😇😇; Чтобы почувствовать, как ваш аромат прикреплен к узорам кожи, надо вдыхать; Как здесь много искушения️❤️❤️; Великолепный образ!; Самый горячий на бюст; Если бы я действительно мог быть кем угодно, как на самом деле, вот кем бы я хотел быть @elliebentso; Это один из моих любимых твоих образов🖤🖤🖤; Она плоская на 99% своих фото. Что здесь случилось?; Тебе лучше смотреться с каштановыми волосами».

Ранее мы писали, что любительница бургеров и вкусного фаст-фуда в целом не стесняется показывать свою фигуру. Супермодель может не только похвастаться томными изгибами в нужном свете, но и показать, что выглядит достаточно стройно и даже идеально для девушки, участвующей в топовых мировых показах. При своей любви к вредной пищи девушка также сильно любит спорт, поэтому сжигает все калории с легкостью.

На пляже Белла появляется, как правило, в трендовых бикини, удачно подчеркивающих бюст. Модель не скрывает своих достоинств на фото и с гордостью демонстрирует идеальные ножки. На одном из привычных пляжных кадров видно, как Белла наслаждается пляжем, с удовольствием загорает и просто отдыхает от суеты.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры