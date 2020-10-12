Знаменитый российский певец Филипп Киркоров трогательно поздравил свою коллегу и подругу Жасмин

Как сообщает Politeka.net, 12 октября исполнительница празднует 43-й день рождения. По этому случаю Филипп выложил на своей странице в "Инстаграм" подборку совместных кадров с прекрасной именинницей (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Милая, прекрасная @jasmin , с днем рождения! Цвети, как самый яркий из цветков🌸 Всегда оставайся собой! Пускай люди, которые идут рядом, разделяют твои интересы, заряжают позитивом, поддерживают тебя во всем🙌🏻 Пусть любовь будет страстной, дружба — верной, а счастье — настоящим!", - такое поздравление Киркоров оставил в описании.

На опубликованных фото Филипп Киркоров и Жасмин запечатлены в разные времена и периоды жизни. Так поп-король напомнил, как они вместе зажигали на концертах и различных светских мероприятиях. Все это он показал под песню "Любовь", которую исполняет вместе с Жасмин.

Пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям в комментариях:

"👏💐😍 Красивое поздравление прекрасной Жасмин! С Днём Рождения!💐🔥 Пусть исполнятся все мечты для Жасмин!💐💐🌹"; "С днем рождения Жасмин! Всего самого прекрасного, счастливого и светлого в жизни! 🎁🎁🎁🎂🍰💐💐💐"; "С Днём рождения Вашу Прекрасную подругу! 🌹🌹🌹 Здоровья, Счастья и всего наилучшего! 🍰🎂🍰🥂🍾💖"; "Ну поистине "Король" эстрады"; "Красавица 😻 как цветок".

Напомним, Киркоров поведал печальное о личной жизни после развода с Пугачевой: "Это раньше было что показать...".

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