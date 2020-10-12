Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров зворушливо привітав свою колегу і подругу Жасмин

Як повідомляє Politeka.net, 12 жовтня виконавиця святкує 43-й день народження. З цієї нагоди Філіп виклав на своїй сторінці в "Instagram" добірку спільних кадрів з прекрасною іменинницею (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Мила, прекрасна @jasmin, з днем народження! Квітни, як найяскравіший з квіток🌸 завжди залишайся собою! Нехай люди, які йдуть поруч, поділяють твої інтереси, заряджають позитивом, підтримують тебе у всьому 🙌 🏻 нехай любов буде пристрасною, дружба — вірною, а щастя — справжнім!",- таке привітання Кіркоров залишив в описі.

На опублікованих фото Філіп Кіркоров і Жасмин відображені в різні часи і періоди життя. Так поп-король нагадав, як вони разом запалювали на концертах і різних світських заходах. Все це він показав під пісню "Любов", яку виконує разом з Жасмин.

Користувачі соціальної мережі приєдналися до привітань у коментарях:

"👏 💐 😍Красиве привітання прекрасної Жасмин! З днем народження!💐 🔥 Нехай здійсняться всі мрії для Жасмин!💐 💐 🌹 "; "З днем народження Жасмин! Всього самого прекрасного, щасливого і світлого в житті! 🎁🎁🎁🎂🍰💐💐💐"; "З Днем народження вашу прекрасну подругу! 🌹 🌹 🌹 Здоров'я, щастя і всього найкращого! 🍰 🎂 🍰 🥂 🍾 💖 "; "Ну воістину "король" естради";" красуня 😻 як квітка".

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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