За время самоизоляции звезды сбросили до 30 кг

Многие звёздные мужчины, среди которых Филипп Киркоров, Николай Басков и Сергей Лазарев, начали активно худеть во время самоизоляции и удивили своим преображением

Politeka.net собрала показательные фото знаменитостей после резкого похудения.

Сергей Лазарев первого сентября похвастался, что сбросил 12 кг за 4 месяца, и гордо продемонстрировал обнаженный торс.

"Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но , конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! 💪🏼 Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так , я доволен, мне снова 18", — поделился тогда Сергей.

Правда, похоже, Лазарев не смог вовремя остановиться и продолжил худеть. На новых фото поклонники все больше обращают внимание на излишнюю худобу артиста.

Певец Николай Басков сбросил за период режима самоизоляции 15 килограммов. По словам артиста, он сел на диету и занялся спортом, а также принимал комплекс витаминов.

Басков рассказал, что по вечерам старался отказываться от ужина, а днем иногда позволял себе съесть одно мороженое.

Также свою роль в похудении сыграл отказ от алкоголя.

Филипп Киркорор в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказал, что сильно похудел на самоизоляции — аж на 30 килограммов. В этом ему помогли ежедневные занятия гимнастикой в домашних условиях. По словам поп-короля, никакой диеты он не придерживался.

Сейчас похудевший и помолодевший Киркоров не боится эксперименировать с имиджем, поражая поклонников новыми яркими образами, иногда даже чересчур.

Певец также решил окунуться в более молодежную тусовку, записав трек с бойфрендом Ольги Бузовой Давой.

Напомним, в сети показали спасительницу Киркорова, которая заменила его детям бабушку: «Какие красивые».