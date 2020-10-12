Звезды, как и многие другие женщины, совершают ошибки

Стремясь наладить личную жизнь, некоторые даже уводят мужчин из семьи, однако, как говорит народная мудрость: «На чужом несчастье счастья не построишь», сообщает Politeka.net. К сожалению, во многих случаях таким парам, действительно, не удается построить здоровые семьи.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова увела из семьи своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. После расставания пары, злые языки стали припоминать артистке ее ошибку.

К слову, Тарасов сбежал от Ольги к другой девушке сразу после расставания. Позже выяснилось, что футболист изменял Бузовой, а с любовницей его познакомила собственная мать.

Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомилась с будущим мужем, Брэдом Питтом, на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». На тот момент артист состоял в браке с Дженнифер Энистон.

Джоли активно флиртовала с артистом, и вскоре он бросил супругу. В итоге Джоли и Питт жили вместе, рожая и усыновляя детей, но их счастье продлилось недолго. Уже несколько лет оба актера находятся в бракоразводном процессе.

Российская актриса Кристина Асмус обворожила шоумена Гарика Харламова. Последний бросил супругу ради светловолосой красотки, которая родила ему дочь. Однако в этом году, после нескольких лет брака, пара объявила о разводе.

Поп-принцесса Бритни Спирс увела из семьи танцора Кевина Федерлайна. Поженившись, супруги прожили вместе всего три года. Звезда выплатила бывшему отступные за годы семейной жизни и оставила половину нажитого имущества. Кроме того, суд поручил опеку над двумя общими сыновьями танцору, и сейчас Бритни еще платит ему алименты.

Britney Spears & Kevin Federline Gepostet von Tudo Britney am Dienstag, 27. Januar 2015

Известная российская певица Пелагея в 2016 году увела хоккеиста, Ивана Телегина, из семьи, где только недавно родился ребенок. Артистка тоже родила от него дочь, но через два года пара рассталась. По слухам, виной этому стали измены спортсмена.

Телегин подхватил коронавирус, а Пелагея наняла охрану из-за угроз В Сети продолжают обсуждать развод Пелагеи и Ивана... Gepostet von Rusevik am Montag, 20. Juli 2020

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