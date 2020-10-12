Звезды, как и многие другие женщины, совершают ошибки 

Стремясь наладить личную жизнь, некоторые даже уводят мужчин из семьи, однако, как говорит народная мудрость: «На чужом несчастье счастья не построишь», сообщает Politeka.net. К сожалению, во многих случаях таким парам, действительно, не удается построить здоровые семьи. 

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова увела из семьи своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. После расставания пары, злые языки стали припоминать артистке ее ошибку.

К слову, Тарасов сбежал от Ольги к другой девушке сразу после расставания. Позже выяснилось, что футболист изменял Бузовой, а с любовницей его познакомила собственная мать. 

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ДМИТРИЙ ТАРАСОВ ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РАЗВЕЛСЯ С ОЛЬГОЙ БУЗОВОЙ💔 Дмитрий Тарасов озвучил главную причину, по которой его брак со звездой дал трещину. Молодые люди были вместе около пяти лет, и все это время спортсмен мечтал о детях, однако не получалось. Футболист уверен, что причина была в неготовности Ольги к детям. Как отметил мужчина, Бузова всегда много работала – она хотела развиваться в карьере. "Мне на тот период не это нужно было. Да, я сдерживал ее порывы", – признался Тарасов. "У меня игры выпадали на субботу, на пятницу, а это как раз были ее заработки, когда она еще диджей-сеты делала и постоянно отпрашивалась у меня в какие-то там клубы. Мне надо спать, а я не могу – переживаю. Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет – ну, обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать", – отметил спортсмен. Все пять лет брака пара пыталась завести детей, однако ничего не выходило. Дмитрий Тарасов заявил, что неоднократно проверялся, сдавал спермограмму и подталкивал Ольгу Бузову к лечению. Девушка также часто ходила к врачам, пила гормоны, однако забеременеть не получалось. В какой-то момент спортсмен понял, что артистка просто не готова. "Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Я этого не слышал. Слышал про работу, про какие-то там проекты, планы", – пожаловался Тарасов. Футболист отметил, что Ольга даже пыталась обвинить его в том, что он не может иметь детей, хотя у того уже подрастала дочь. "Мои предположения – человек просто принимал противозачаточные таблетки. Ты никогда из анализов этого не узнаешь", – заверил спортсмен. -‐---‐-----------‐-----------------------------------------------‐--------------‐-‐- Подписывайся на эту страницу: @star_novosty ❤ @star_novosty 💚 @star_novosty 💙 Узнавайте самые свежие и интересные новости 💥 -‐---‐-----------‐-----------------------------------------------‐--------------‐-

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Голливудская актриса Анджелина Джоли познакомилась с будущим мужем, Брэдом Питтом, на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». На тот момент артист состоял в браке с Дженнифер Энистон.

Джоли активно флиртовала с артистом, и вскоре он бросил супругу. В итоге Джоли и Питт жили вместе, рожая и усыновляя детей, но их счастье продлилось недолго. Уже несколько лет оба актера находятся в бракоразводном процессе. 

Российская актриса Кристина Асмус обворожила шоумена Гарика Харламова. Последний бросил супругу ради светловолосой красотки, которая родила ему дочь. Однако в этом году, после нескольких лет брака, пара объявила о разводе. 

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‼️до конца июля расклад на отношения +нумерология 500₽‼️ Череда громких разводов продолжает давать нам всем инфоповоды для постов, поэтому давайте разбираться . Гарик, он же Игорь - человек со сложным характером. Кстати, не найди он себя в юморе, долго бы метался и не знал бы чем заняться. Ревнив, своеволен, не любит, чтобы ему указывали, что и как он должен делать, бывает жестковат, иногда груб и в целом, так сказать, не церемонится в выражениях, если что-то не по его. И вроде бы Кристина, как девушка все-таки более мягкая, нежная, домашняя, должна ему подходить и дополнять, как инь янь, но, видимо, справится с его трудным характером ей было тяжело . Если судить по нумерологии, то в целом они неплохо подходят друг к другу. Но Асмус больше материалистка, а Игорь - амбициозен, но признание его уникальности ему дороже любых денег, за которыми он не очень и гонится . Что же касается расклада Таро, то можно сказать, что Гарик немного по-другому представлял Кристину в момент знакомства и первых лет брака, потом «пелена» упала, и многое стало казаться не таким радужным. Кристина же в свою очередь много времени уделяла работе и общению с друзьями, чем семейному быту . В итоге - недовольство с обеих сторон, конфликты, жесткое повеление Гарика, которое невозможно было уже выносить. Плюс в окружении Кристины есть мужчина, которому она не безразлична. И очень скоро между ними должны быть афишированы отношения. У Гарика же новых отношений пока не предвидеться... . #асмускристина #асмусхарламов #юлияли #гаданиеонлайн #гадалкаонлайн #совместимостьпары #гаданиенаотношения #гаданиеонлайн #совместимостьпарыли

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Поп-принцесса Бритни Спирс увела из семьи танцора Кевина Федерлайна. Поженившись, супруги прожили вместе всего три года. Звезда выплатила бывшему отступные за годы семейной жизни и оставила половину нажитого имущества. Кроме того, суд  поручил опеку над двумя общими сыновьями  танцору, и сейчас Бритни еще платит ему алименты.

Britney Spears & Kevin Federline

Gepostet von Tudo Britney am Dienstag, 27. Januar 2015

Известная российская певица Пелагея в 2016 году увела хоккеиста, Ивана Телегина, из семьи, где только недавно родился ребенок. Артистка тоже родила от него дочь, но через два года пара рассталась. По слухам, виной этому стали измены спортсмена.

Телегин подхватил коронавирус, а Пелагея наняла охрану из-за угроз В Сети продолжают обсуждать развод Пелагеи и Ивана...

Gepostet von Rusevik am Montag, 20. Juli 2020

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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Также Politeka сообщала, что Ана Чери поиграла на камеру своими "ягодками" в невидимом белье