ДМИТРИЙ ТАРАСОВ ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РАЗВЕЛСЯ С ОЛЬГОЙ БУЗОВОЙ💔 Дмитрий Тарасов озвучил главную причину, по которой его брак со звездой дал трещину. Молодые люди были вместе около пяти лет, и все это время спортсмен мечтал о детях, однако не получалось. Футболист уверен, что причина была в неготовности Ольги к детям. Как отметил мужчина, Бузова всегда много работала – она хотела развиваться в карьере. "Мне на тот период не это нужно было. Да, я сдерживал ее порывы", – признался Тарасов. "У меня игры выпадали на субботу, на пятницу, а это как раз были ее заработки, когда она еще диджей-сеты делала и постоянно отпрашивалась у меня в какие-то там клубы. Мне надо спать, а я не могу – переживаю. Доверяю, но все равно переживаю, мало ли кто пристанет – ну, обычные мужские переживания. Поэтому я многое запрещал делать", – отметил спортсмен. Все пять лет брака пара пыталась завести детей, однако ничего не выходило. Дмитрий Тарасов заявил, что неоднократно проверялся, сдавал спермограмму и подталкивал Ольгу Бузову к лечению. Девушка также часто ходила к врачам, пила гормоны, однако забеременеть не получалось. В какой-то момент спортсмен понял, что артистка просто не готова. "Когда девочка хочет забеременеть, она для этого что-то делает. Хотя бы говорит об этом со своим мужем. Я этого не слышал. Слышал про работу, про какие-то там проекты, планы", – пожаловался Тарасов. Футболист отметил, что Ольга даже пыталась обвинить его в том, что он не может иметь детей, хотя у того уже подрастала дочь. "Мои предположения – человек просто принимал противозачаточные таблетки. Ты никогда из анализов этого не узнаешь", – заверил спортсмен.